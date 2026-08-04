Vertrek van Troy Parrott lijkt nabij: ‘Transfersom van dertig miljoen euro’

De kans lijkt groot dat AZ nog deze zomer gaat verlaten. Volgens het Algemeen Dagblad is er op dit moment namelijk één club die de forse vraagprijs van de Alkmaarders voor de Ierse spits op tafel wil leggen.

Parrott heeft er twee seizoenen bij AZ op zitten. De aanvaller kwam in de zomer van 2024 voor ongeveer vier miljoen euro over van Tottenham Hotspur en maakte sindsdien 51 doelpunten in 96 officiële wedstrijden voor de Alkmaarders. Hij was daarnaast goed voor 17 assists.

Parrott staat er internationaal bovendien goed op vanwege zijn uitstekende prestaties in de nationale ploeg van Ierland. In 37 interlands wist hij 11 doelpunten te maken.

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De doorgaans goed ingevoerde transferjournalist Ben Jacobs meldde zaterdag, in navolging van talkSPORT, op X dat drie buitenlandse clubs belangstelling hebben voor Parrott: Fulham, Como en Real Betis. Daarnaast noemde Jacobs ook PSV en Ajax als geïnteresseerde clubs.

Volgens het Algemeen Dagblad heeft echter een andere club op dit moment de beste papieren om aan de haal te gaan met de komst van Parrott: West Ham United. De club uit Londen degradeerde afgelopen seizoen uit de Premier League, maar spekte de clubkas desondanks goed met de uitgaande transfers van Crysencio Summerville (voor 64,5 miljoen euro naar Al-Hilal) en Mateus Fernandes (voor 99 miljoen euro naar Tottenham Hotspur).

West Ham United zou dolgraag binnen één jaar terugkeren in de Premier League en is naar verluidt bereid om de vraagprijs van AZ à dertig miljoen euro op tafel te leggen voor Parrott. FC Porto is volgens het Algemeen Dagblad de enige andere geïnteresseerde club die een dergelijk bedrag zou kunnen ophoesten, maar de krant schrijft dat West Ham United ‘de grootste kans maakt om Parrott over te nemen van AZ’.