Johan Derksen weet het zeker: 'De echte gedroomde bondscoach van Oranje is...'

Johan Derksen vindt Michael Reiziger niet geschikt om bondscoach van het Nederlands elftal te worden. Maandag werd duidelijk dat de KNVB, in de personen van Nigel de Jong en Clarence Seedorf, uitgebreid heeft gesproken met Reiziger.

In de podcast Groeten uit Grolloo krijgt Derksen de vraag of Giovanni van Bronckhorst, de nieuwe trainer van Feyenoord, een goede kandidaat had kunnen zijn. “Waarom niet?”, antwoordt hij. “Kijk, de echte gedroomde bondscoach is Peter Bosz. Die zit bij PSV en heeft daar zorgen genoeg. Maar Van Bronckhorst had het wat mij betreft kunnen overnemen.”

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“Het is een representatieve jongen, hij heeft een degelijk verhaal te vertellen, het is een nette man, heeft een schat aan ervaring als speler en als trainer, dus waarom niet?”, somt Derksen op. “Ik vind alles beter dan een buitenlander. Je moet het Nederlandse voetbal niet in handen geven van een buitenlander die onze Nederlandse voetbalcultuur helemaal niet kent.”

“Wie het moet doen? Ik heb geen idee”, zegt Derksen na de afwijzingen van Arne Slot en Erik ten Hag. “Michael Reiziger vind ik totaal ongeschikt. Hij heeft de status niet en heeft nog nooit echt een club gerund, dus hij heeft ook niet de ervaring om het Nederlands elftal te runnen. Het moet wel een belegen jongen zijn die alles heeft meegemaakt, die een keer kampioen is geworden, die een keer gedegradeerd is. Dat je weet wat voetballen inhoudt.”

Als ‘tussenpaus’ zou Ron Jans een optie kunnen zijn, vindt Derksen. Wel is Jans met pensioen, dus is het maar de vraag of hij die functie ziet zitten. Volgens Derksen zou Jans de periode tot 2028 kunnen overbruggen. “Als je over twee jaar naar Peter Bosz wil, dan is hij eraan toe. Hij zal dan ook niet meer verlengen bij PSV en Ron Jans is een man die didactisch wel goed is en ook goed met mensen kan omgaan. Je krijgt wel zestien miljonairs in je klasje, ga er maar aanstaan.”