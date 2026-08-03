Louis van Gaal open voor gesprek over sensationele terugkeer als bondscoach van Oranje

Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB over een sensationele terugkeer als bondscoach van het Nederlands elftal. Nu meerdere topkandidaten om uiteenlopende redenen zijn afgevallen, is de ervaren trainer bereid om opnieuw met de voetbalbond om tafel te gaan. Dat melden bronnen rondom de voormalig bondscoach De Telegraaf.

De zoektocht naar een opvolger van Ronald Koeman verloopt momenteel uiterst stroef. Koeman stapte begin juli op nadat Oranje op het WK in Noord-Amerika in de zestiende finales na strafschoppen werd uitgeschakeld door Marokko. Eerder kwamen onder anderen Arne Slot, Peter Bosz en Erik ten Hag in beeld in Zeist, maar geen van hen blijkt beschikbaar of bereid om de functie over te nemen. Zo gaf Slot onlangs officieel aan dat hij na zijn vertrek bij Liverpool de voorkeur geeft aan een vervolg in het clubvoetbal. Hierdoor groeit de druk op directeur topvoetbal Nigel de Jong aangezien de eerste wedstrijd in de Nations League tegen Duitsland al in september op het programma staat.

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Een rentree bij de nationale ploeg zou volgens ingewijden uitstekend passen bij de huidige situatie van de zeventiger. De gezondheidsproblemen waarmee hij de afgelopen jaren kampte, zijn volgens zijn omgeving inmiddels verleden tijd. Nadat hij een lange tijd kampte met een vorm van prostaatkanker, gaf de bondscoach eerder al aan hier geen last meer van te hebben. Hoewel hij nog altijd driemaandelijks wordt gecontroleerd op zijn medische waarden, voelt hij zich fitter dan ooit. Omdat een bondscoach niet dagelijks op het trainingsveld hoeft te staan, ziet hij de vacature bij Oranje als een interessante uitdaging.

De Amsterdammer kent het klappen van de zweep bij het Nederlands elftal als geen ander. In drie eerdere periodes stond hij in totaal 63 interlands aan het roer. Zijn laatste kunstje was tijdens het WK van 2022 in Qatar, waar de ploeg in de kwartfinale via strafschoppen strandde tegen de latere wereldkampioen Argentinië. Onder zijn leiding bleef de selectie destijds twintig wedstrijden op rij ongeslagen. Een groot voordeel is dat hij nog altijd een aanzienlijk deel van de huidige spelersgroep goed kent en de internationale voetbalwereld nauwgezet volgt. Bovendien onderhoudt de Amsterdammer nog altijd contact met diverse internationals.

Dat de bereidheid er is, betekent overigens niet dat de oud-bondscoach zichzelf actief heeft aangeboden bij de KNVB. Een terugkeer in de dug-out is voor hem geen doel op zich. Pas wanneer de voetbalbond daadwerkelijk contact opneemt, zal hij zich beraden op een eventuele samenwerking. Naast Oranje zou hij volgens zijn entourage ook openstaan voor een avontuur bij een ander topland, al ligt de prioriteit niet bij het actief zoeken naar een nieuwe functie. Mocht de bond echter aankloppen, dan ligt een vierde periode als eindverantwoordelijke van Nederland plotseling serieus op tafel.