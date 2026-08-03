Rik Elfrink ziet groot PSV-pijnpunt: 'Daar had de club iets mee kunnen doen'

PSV heeft de afgelopen maanden de nodige kansen laten liggen om de selectie beter in balans te brengen, zo oordeelt Rik Elfrink in de AD Voetbalpodcast. Volgens de clubwatcher van het Eindhovens Dagblad is het na de strijd om de Johan Cruijff Schaal lastig om een harde conclusie te trekken, maar kampt de landskampioen op bepaalde posities nog altijd met dezelfde problemen als vorig seizoen.

De Eindhovenaren verloren zondag met 0-4 van AZ nadat de ploeg al vroeg met tien man kwam te staan. Joey Veerman kreeg in de negende minuut een directe rode kaart vanwege een hoog geheven been in het gezicht van Mexx Meerdink. Elfrink gelooft dat het daardoor lastig is om het optreden van de ploeg volledig te beoordelen. "Je kunt er door de rode kaart niet te veel conclusies aan verbinden", aldus de journalist. "Ik vind het ook chique van Peter Bosz dat hij niet de directie wijst op het feit dat zijn selectie nog niet op orde is", voegt hij daaraan toe. De PSV-watcher ziet wel dat een oud pijnpunt nog altijd niet is opgelost. "Je hebt nu nog steeds dezelfde verdediging staan van vorig seizoen die heel veel tegentreffers kreeg', stelt hij."

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Daar had de clubleiding volgens de watcher eerder moeten doorpakken. "Ze waren begin april al kampioen en in de verdediging is vrijwel niks gedaan", stelt Elfrink. De journalist wijst daarbij op de situatie rondom Armando Obispo en Adamo Nagalo. Obispo zag in juli een transfer naar RC Lens op het laatste moment afketsen, terwijl een overgang van Nagalo naar het Turkse Corum FK ook geen doorgang vond. "Sterker nog, ze hebben ook pech gehad dat Obispo en Nagalo er niet uit kwamen met hun beoogde clubs", stelt de verslaggever. "Maar ik denk wel dat PSV iets had kunnen doen de afgelopen vier maanden", klinkt het kritisch.

De club hoopt de defensie nog altijd te versterken met Lutsharel Geertruida. De Oranje-international heeft inmiddels een persoonlijk akkoord bereikt met PSV, maar RB Leipzig verlangt naar verluidt een bedrag van ongeveer achttien miljoen euro voor de verdediger. Volgens Elfrink is zijn komst zeer welkom, maar is het geen garantie dat alle problemen direct zijn opgelost. "Als hij morgen aansluit, is hij ook niet meteen speelklaar", benadrukt de clubwatcher.

Naast de defensieve zorgen wijst Elfrink op het gemis van Jerdy Schouten. De middenvelder ontbreekt voorlopig vanwege een zware kruisbandblessure en was volgens de journalist een belangrijke motor in het Eindhovense spel. "Zijn voetballende kwaliteiten zijn een grote drijfkracht achter dit team en dat is er nu niet meer", legt hij uit. "Dat miste je eind vorig seizoen al, je weet dat hij er een hele tijd uit ligt en daar heeft de club niemand voor gehaald", luidt zijn conclusie. Hoewel de transfermarkt nog even open is, maakte de zware nederlaag tegen de Alkmaarders vooral zichtbaar waar de ploeg nog stappen moet zetten.