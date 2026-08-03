Ajax-transferoffensief nog niet voorbij: Jordi Cruijff heeft nieuwe plannen klaarstaan

Ajax is voorlopig nog niet uitgewinkeld op de transfermarkt. Volgens De Telegraaf werkt technisch directeur Jordi Cruijff achter de schermen aan meerdere plannen om de selectie in Amsterdam verder te versterken. De club legde deze zomer al spelers als Julian Brandt en Marcos Leonardo vast, terwijl ook de huurtransfer van doelman Marc-André ter Stegen op een haar na rond is.

De daadkracht van Cruijff past bij de uitgesproken ambitie om dit seizoen weer mee te doen om de prijzen. De Amsterdammers trokken de portemonnee voor onder meer Leonardo en Caio Henrique, en haalden routiniers als Brandt en Daley Blind transfervrij binnen. Ook spits Tolu Arokodare werd aan de selectie toegevoegd. De beleidsbepaler benadrukt echter dat de club niet zomaar spelers van de hand doet. "Uiteindelijk zullen spelers vertrekken. Maar wel op het juiste moment en tegen de juiste prijs, want we willen titels pakken", aldus Cruijff.

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Een sleutelrol in het vervolg van de Amsterdamse transferzomer is weggelegd voor Mika Godts. De Belg staat in de nadrukkelijke belangstelling van Paris Saint-Germain. De Franse topclub heeft inmiddels een officieel bod van veertig tot vijfenveertig miljoen euro uitgebracht. Godts zelf is op hoofdlijnen al akkoord met de kampioen van Frankrijk over een contract. Ajax verlangt echter een bedrag van minimaal zestig miljoen euro voor de vleugelspeler. Hoewel de club hem liever nog een jaar behoudt, kent Cruijff de wetten van het voetbal. "We zijn ongelooflijk tevreden over Mika. Niet alleen vanwege zijn fantastische statistieken van vorig seizoen, maar ook vanwege zijn inzet en professionele houding", zo liet de directeur optekenen.

Mocht de transfer van Godts de komende dagen definitief worden afgerond, dan krijgt Cruijff de financiële ruimte om direct door te schakelen. Volgens Verweij staan er in dat scenario nog zeker vier en mogelijk zelfs vijf nieuwe versterkingen op het wensenlijstje. Er wordt in de Johan Cruijff ArenA onder meer gezocht naar een controlerende middenvelder, defensieve versterking en extra aanvallende stootkracht. Voor de aanval is Noa Lang serieus in beeld als potentiële opvolger, terwijl een terugkeer van Edson Álvarez wordt genoemd om het middenveld te versterken.

De forse transferuitgaven passen vooralsnog binnen de financiële kaders van de club. Ajax genereerde deze zomer al tientallen miljoenen euro's met de verkopen van onder anderen Sean Steur aan Newcastle United, Chuba Akpom aan Ipswich Town en Sivert Mannsverk aan Sparta Praag. Ook Kian Fitz-Jim werd van de hand gedaan en vertrok naar Torino. In totaal kwam er tot nu toe meer geld binnen dan er werd uitgegeven, al drukt de komst van de nodige ervaren krachten wel zwaarder op het salarishuis. Met nog ruim een maand te gaan tot het sluiten van de markt, heeft de technisch directeur de middelen in handen om zijn selectie definitief vorm te geven.