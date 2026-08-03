AZ is hard op weg om de contracten van en te verlengen. Dat zegt trainer Lee-Roy Echteld op de persconferentie na afloop van de gewonnen strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-4).

Goes (22) ligt in Alkmaar nog vast tot medio 2028. De centrale verdediger speelde tot op heden 125 officiële wedstrijden namens AZ, waarin hij viermaal tot scoren kwam. De elfvoudig international van Jong Oranje sprak zich in mei van dit jaar nog uit over zijn toekomst. In de talkshow Rondo op Ziggo Sport zei Goes onder meer dat de interesse vanuit het buitenland op gang begon te komen, en dat hij een zomers vertrek zeker zou kunnen overwegen: "Als er een hele mooie kans komt, wil ik die met twee handen grijpen."

Artikel gaat verder onder video

Op de kop af vier weken voor het sluiten van de zomerse transfermarkt is Goes echter nog altijd 'gewoon' speler van AZ, en deed hij tegen PSV de volle 90 minuten mee. Na de wedstrijd krijgt Echteld de vraag of hij nog beweging rond de centrale verdediger verwacht: "Goes? Nee hoor, als het goed is zijn ze al heel ver in onderhandeling om bij de club te blijven. Datzelfde geldt voor Koopmeiners, als je daar naartoe wil. We gaan ervan uit dat die jongens gewoon bij de club blijven", aldus de trainer.

Koopmeiners genoot deze zomer belangstelling van de Belgische kampioen Club Brugge. AZ hield de poot echter stijf en verwees naar verluidt zelfs een bod van 13 miljoen euro resoluut naar de prullenbak. De halsstarrige houding van de Alkmaarders heeft er volgens transferjournalist Mounir Boualin uiteindelijk toe geleid dat de Belgen hun pogingen om Koopmeiners aan te trekken helemaal hebben gestaakt. "Een contractverlenging bij AZ is nog geen zekerheid, maar wordt nu wel een stuk realistischer", schreef Boualin op dat moment al. Koopmeiners ligt bij AZ momenteel, net als Goes, nog vast tot medio 2028.