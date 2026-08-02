De bij AZ teruggekeerde baalt ervan dat hij de afgelopen twee seizoenen nauwelijks in actie heeft kunnen komen. Na de gewonnen strijd om de Johan Cruijff Schaal praat de inmiddels 27-jarige linkspoot openhartig over zijn fysieke gesteldheid.

De afgelopen twee seizoenen kwam Stengs niet veel in actie. In het seizoen 2024/25, als speler van Feyenoord, moest hij door verschillende kwetsuren maandenlang toekijken en stokte de teller bij 16 officiële optredens. Afgelopen seizoen verhuurden de Rotterdammers Stengs aan het Italiaanse Pisa, maar voor die club bleef zijn inbreng beperkt tot slechts 42 speelminuten, verdeeld over vier invalbeurten in de Serie A. Feyenoord en Stengs besloten deze zomer het doorlopende contract van de aanvallende middenvelder 'in goed overleg' te ontbinden, waarna hij transfervrij terugkeerde bij AZ. Stengs tekende in Alkmaar een contract voor één seizoen.

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Stengs deed zondagavond het laatste halfuur mee in de traditionele seizoensopening tegen landskampioen PSV. Kort na zijn entree verdiende de aanvallende middenvelder de strafschop waaruit ploeggenoot Ro-Zangelo Daal op 0-4 in het voordeel van de Alkmaarders bepaalde.

Na de wedstrijd vraagt NH Sport Stengs op de man af naar zijn fitheid. "Ik denk dat ik de afgelopen twee jaar inderdaad te vaak niet fit ben geweest", geeft hij gelijk toe. "Heel veel mensen kunnen daarover schrijven, maar ten eerste is dat natuurlijk het meest vervelend voor mezelf. Zelf baal ik daar nog het meest van. Het is irritant, maar uiteindelijk ben ik blij dat ik nu al een tijdje weer fit ben. Ik heb alleen weinig wedstrijden gespeeld bij Pisa, maar ik was al die tijd wel fit. Maar ja, dat kunnen we afsluiten, ik voel me nu goed."

Stengs kreeg al vroeg in zijn loopbaan te maken met zwaar blessureleed. Als speler van AZ scheurde hij in augustus 2017 zijn kruisband, waardoor hij uiteindelijk 14 maanden (!) niet kon voetballen. De aanvallende middenvelder krijgt dan ook de vraag of zijn terugkerende problemen een kwestie van pech zijn, of dat het iets is dat besloten ligt in zijn lichaam. "Geen idee, ik denk dat het ook een stukje pech is", reageert Stengs. "Het is niet dat ik spierblessures heb gehad, het waren allemaal wel zware blessures. Dus, zeg het maar."