AZ vernedert tiental PSV en wint Johan Cruijff Schaal

Bekerhouder AZ heeft beslag gelegd op de Johan Cruijff Schaal 2026, door in het Philips Stadion met vernederende cijfers te winnen van landskampioen PSV: 0-4. Door een vroege rode kaart van speelden de Eindhovenaren ruim 80 minuten met tien man, waarvan de Alkmaarders optimaal wisten te profiteren.

PSV-trainer Peter Bosz hield zijn WK-gangers, waaronder Ivan Perisic, Ricardo Pepi en Sergiño Dest, grotendeels op de bank dan wel buiten zijn selectie. De landskampioen startte wel met twee achttienjarigen: Noah Fernandez begon als linksback en Amir Bouhamdi kreeg het vertrouwen als linksbuiten. Bij AZ hield Leeroy Echteld zowel Mees de Wit als Troy Parrott op de bank, vanwege hun vertrekwensen. De niet geheel fitte Kees Smit begon eveneens als reserve.

Veerman ziet direct rood na VAR-ingreep

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Na een minuut stilte ter gelegenheid van het overlijden van scheidsrechter Rob Dieperink, zette Serdar Gözübüyük het duel om de Johan Cruijff Schaal iets na zessen in gang. De tactische plannen van Bosz konden vervolgens al heel vroeg de prullenbak in, toen PSV al binnen tien minuten met tien man kwam te staan. Veerman probeerde op het middenveld een hoge bal te raken, maar plantte zijn noppen daarbij in de nek van Mexx Meerdink. Gözübüyük liet in eerste instantie nog even doorspelen, maar legde het spel alsnog stil toen Meerdink bleef liggen met een flink bloedende wond. Op dat moment greep de VAR in en werd de arbiter naar het scherm geroepen. Na het zien van de beelden had Gözübüyük geen keus direct rood voor Veerman, die daardoor geschorst lijkt te gaan worden voor de competitiestart.

Joey Veerman gaat er na 9 minuten al met ROOD vanaf 👀🟥 pic.twitter.com/JgwWj82ll6 — ESPN NL (@ESPNnl) August 2, 2026

Meerdink breekt de ban

Met een man meer was AZ daarna de bovenliggende partij, terwijl PSV vooral op de counter loerde. Grote kansen wisten beide ploegen lange tijd niet af te dwingen, maar na 25 minuten lag dan toch de 0-1 in het net. AZ-back Mateo Chávez haalde de achterlijn en wilde de bal daar terugleggen, maar via de voet van Ryan Flamingo vloog de bal het doelgebied in, waar Meerdink van dichtbij de openingstreffer tegen de touwen kopte. PSV kreeg na de 0-1 één echte kans om wat terug te doen, maar Guus Til stuitte van dichtbij op de goed uitgekomen Jari De Busser, die in het Alkmaarse doel de voorkeur kreeg boven Rome-Jayden Owusu-Oduro. In blessuretijd kwam AZ er nog één keer gevaarlijk uit met Chavez en Meerdink, waarbij laatstgenoemde uiteindelijk tot een schot uit een lastige hoek kwam dat door Matej Kovár kon worden gered. Zo zochten beide ploegen even later met een 0-1 tussenstand de kleedkamers op toen het rustsignaal geklonken had.

AZ loopt na rust alleen maar verder uit

Bosz besloot halverwege om Ruben van Bommel alsnog binnen de lijnen te brengen, hij verving de nagenoeg onzichtbare Dennis Man. Echteld wisselde aanvallend en bracht met Troy Parrott voor Billy van Duijl een spits voor een verdediger. AZ ging na de hervatting dan ook op zoek naar een tweede treffer, en die zou al snel vallen. Peer Koopmeiners vond vijf minuten na rust de volledig vrijstaande Weslley Patati op de rand van de zestien, die kapte naar binnen en krulde de 0-2 achter Kovár. Nog binnen het uur lag ook de derde treffer in het net. Elijah Dijkstra werd door Ro-Zangelo Daal met een splijtende pass vrij voor Kovár gezet, waarna de wingback overtuigend afrondde en AZ zo op 0-3 zette.

Nog was het daarna niet gedaan. Calvin Stengs, deze zomer teruggekeerd bij AZ en even eerder ingevallen, ging tien minuten na de 0-3 onderuit in de PSV-zestien, na contact met Yarek Gasiorowski. Gözübüyük aarzelde niet en legde de bal op de stip. Daal zette zich achter de penalty en stuurde Kovár de verkeerde hoek in: 0-4. PSV, met Perisic, Wanner en Esmir Bajraktarevic inmiddels binnen de lijnen, dacht tien minuten voor tijd nog heel even een eretreffer te hebben gemaakt toen Gasiorowski raak schoot na een klutssituatie bij een hoekschop. Vanwege buitenspel van Van Bommel ging er echter een streep door de goal.

Zo trok AZ de zege én de clean sheet over de streep en kroonden de Alkmaarders zich voor de tweede keer in de clubgeschiedenis tot winnaar van de Johan Cruijff Schaal. De Alkmaarders zullen met het nodige vertrouwen de aandacht gaan verleggen naar de competitiestart, zaterdag thuis tegen promovendus ADO Den Haag. Diezelfde avond neemt PSV het in Eindhoven op tegen Fortuna Sittard, zoals het zich nu laat aanzien dus zonder Veerman.