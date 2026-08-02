Rode kaart bij PSV - AZ heeft serieuze gevolgen voor Joey Veerman

is in principe geschorst voor de eerste wedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen. De middenvelder van PSV kreeg zondagavond al vroeg een directe rode kaart tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen AZ.

Veerman raakte Mexx Meerdink met een hoog geheven voet in het gezicht. De AZ-spits hield daar een bloedende wond aan over. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük werd door de VAR naar het scherm gestuurd en besloot na het bekijken van de beelden de PSV’er van het veld te sturen, al bleek uit zijn houding wel dat Gözübüyük dat eigenlijk met tegenzin deed.

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Omdat het om een directe rode kaart gaat, is Veerman automatisch geschorst voor de Eredivisie-opener tegen Fortuna Sittard van zaterdag. Ook kan de aanklager van de KNVB een langere schorsing opleggen.

PSV kan nog wel in beroep gaan tegen de rode kaart, en de tuchtcommissie kan de rode kaart in theorie nog seponeren.

Volg de wedstrijd tussen PSV en AZ in ons liveverslag.

Bassey en Tagliafico gingen Veerman voor

Het gebeurde de afgelopen jaren al vaker dat een speler werd geschorst na de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Calvin Bassey werd in 2022 voor drie wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk, na zijn rode kaart namens Ajax tegen PSV. Daardoor miste hij de eerste twee competitieduels.

Een jaar eerder kreeg Nicolás Tagliafico dezelfde straf nadat hij tegen PSV met rood van het veld was gestuurd. Ook de Argentijn ontbrak vervolgens tijdens de eerste twee Eredivisie-wedstrijden van Ajax. Veerman, die nog nooit eerder in zijn profcarrière een rode kaart had gekregen, wacht nu af of het bij een schorsing van één duel blijft of dat er een hogere strafeis volgt.