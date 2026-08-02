Perez: 'Hij is de toekomst van Nederland! Ik hoop dat ik over 3 jaar gelijk krijg'

Kenneth Perez dicht nog altijd een grote toekomst toe. De spits begint het seizoen als eerste keus bij AZ en staat zondagavond in de basis tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Volgens Perez heeft Meerdink de potentie om uit te groeien tot de vaste spits bij het Nederlands elftal.

De 23-jarige Meerdink heeft 89 officiële wedstrijden gespeeld op het hoogste niveau, waarin hij 22 keer scoorde. In oktober vorig jaar werd hij voor het eerst opgeroepen voor Oranje, maar een liesblessure zette een streep door zijn droom. Meerdink stond maandenlang buitenspel en lijkt nu weer volledig fit om een heel seizoen mee te draaien bij AZ.

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Perez hoopt dat de zoon van oud-voetballer Martijn Meerdink zich gaat laten zien. “Hij heeft heel specifieke en bijzondere kwaliteiten, die je niet vaak ziet bij spelers”, zegt de analist van ESPN kort voor de aftrap van de wedstrijd tussen PSV en AZ.

“Het klinkt gek, maar ik hoop en verwacht dat hij beter is geworden in de periode dat hij geblesseerd was. Omdat hij waarschijnlijk fysiek nog sterker is geworden en het gemis van voetballen heeft ervaren. Hij wordt nu waarschijnlijk de eerste spits, zeker als Troy Parrott weggaat”, zegt Perez. Namens AZ heeft technisch directeur Niels van Duinen al aangegeven dat Meerdink 'in principe' de eerste spits van AZ is, ongeacht de situatie rond Parrott.

In oktober vorig jaar noemde Perez Meerdink al een 'toekomstige topspeler'. Daar staat hij nog achter. “Ik bedoelde het gekscherend, toen ik zei dat hij de toekomst van het Nederlands elftal is. Maar dat vind ik nog steeds. Het klinkt gek, op basis van heel weinig wedstrijden, maar hoe hij afwerkt en beweegt… Ik hoop dat ik over drie jaar gelijk krijg.”