‘Abdellah Ouazane (17) heeft keuze tussen Nederland en Marokko gemaakt’

Het Algemeen Dagblad pakt dinsdagavond uit met een groot verhaal over . De Rotterdamse krant suggereert onder meer dat het zeventienjarige toptalent van Ajax inmiddels al een keuze heeft gemaakt tussen Nederland en Marokko.

Ouazane beleeft deze voorbereiding zijn grote doorbraak in de hoofdmacht van Ajax. Nieuwbakken hoofdtrainer Míchel maakte al veelvuldig gebruik van de aanvallende middenvelder en veel supporters van de Amsterdamse club zijn inmiddels volledig overtuigd van de belofte.

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Ouazane werd geboren in Amsterdam en speelde jeugdinterlands voor zowel Nederland als Marokko, meest recent voor het Noord-Afrikaanse land. De kans lijkt klein dat hij op termijn definitief zal switchen mocht het Nederlands elftal in beeld komen.

Chris van Puyvelde was van 2022 tot 2025 werkzaam als technisch directeur van de Marokkaanse voetbalbond en vertelt aan het Algemeen Dagblad dat het Noord-Afrikaanse land Ouazane al vroeg op de korrel had. “Ons plan met Appie pakte goed uit. Het was onderdeel van het nieuwe beleid om veel meer naar de diaspora te kijken”, zegt de Belg, die veelvuldig contact zocht met de familie van Ouazane.

“Marokko miste aanvallend denkende spelers die door de linies heen kunnen spelen”, vervolgt Van Puyvelde. “In Marokko spelen ze op straat twintig tegen twintig op 50 vierkante meter. Je hebt de bal niet vaak, dus als je hem hebt, geef je hem niet af. Hooguit geef je een tikje opzij. Ik chargeer, maar spelers met Appie’s profiel hadden we minder.’’

De Marokkaanse voetbalbond heeft een duidelijke visie en zet bijvoorbeeld bewust meertalige trainers op de jeugdteams. “Soms voelen die jongens zich vreemdeling in hun geboorteland, maar andersom kunnen zij zich ook vreemdeling in Marokko voelen. Daar moet je als bond goed over nadenken”, stelt Van Puyvelde.

“Ik had bijvoorbeeld veel contact met zijn moeder”, zegt Van Puyvelde over het contact met de familie van Ouazane. “Moeders hebben een kind negen maanden bij zich gedragen, en hebben andere zorgen dan vaders, die het vaak over voetbal willen hebben. Moeders willen weten: komt mijn kind goed terecht? Zij belde mij ook vaak met vragen.’’

Het Algemeen Dagblad suggereert tot slot dat Ouazane de knoop over zijn interlandcarrière al heeft doorgehakt. “Het was wikken en wegen, veel nadenken, waarbij hij uiteindelijk zijn hart volgde. Niet de planmatige aanpak van Marokko, maar zijn gevoel was doorslaggevend, aldus zijn entourage, wat niet wilde zeggen dat hij geen goed gevoel had bij Nederland”, klinkt het.