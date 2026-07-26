AZ slaat slag en haalt 'onbekende' Jong Oranje-speler

AZ heeft de selectie versterkt met , zo meldt de club op de officiële kanalen. De 21-jarige linksback - die actief is voor Jong Oranje - komt over van het Belgische Lommel SK en heeft in Alkmaar zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2030.

De Grand doorliep zijn voetbalopleiding bij verschillende Belgische clubs en maakte in 2023 de overstap naar Lommel SK. Bij die club groeide de verdediger uit tot een opvallende kracht dankzij zijn aanvallende speelstijl. Afgelopen seizoen maakte hij bovendien promotie mee naar de Belgische Pro League.

Jong Oranje-debutant Sam de Grand is een grote onbekende

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Zijn prestaties leverden hem ook een plek op bij Jong Oranje. Daar kwam De Grand al verschillende bekende gezichten uit Alkmaar tegen, waaronder enkele spelers van AZ en trainer Leeroy Echteld. Ook binnen de selectie van zijn nieuwe club heeft hij al een bekende: doelman Jari De Busser, met wie hij eerder samen speelde bij Lommel SK.

De Grand ziet AZ als ideale vervolgstap

Voor De Grand was vooral zijn ontwikkeling doorslaggevend in de keuze voor AZ. "Dit is een mooie stap in mijn ontwikkeling. Dat was voor mij het belangrijkste. Ik ben heel blij dat ik hier ben", vertelt de nieuwe aanwinst.

De overstap naar Alkmaar heeft voor de verdediger bovendien een persoonlijke lading. Een deel van zijn familie woont in de regio en volgt AZ al jarenlang. Daardoor voelt de club voor De Grand vertrouwd.

"Mijn vader komt uit Alkmaar en van zijn kant woont hier familie. Ze zijn echte AZ-supporters. Ze gaan naar thuis- en uitwedstrijden, ook Europees. Nu hebben ze natuurlijk een extra reden om te komen kijken", aldus de linksback.