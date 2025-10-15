Een nieuwe naam dook deze maand op bij de selectie van Jong Oranje. heeft zich aangesloten bij de beloften van het Nederlands voetbal, maar hij heeft zijn hele leven gewoond in België. Hoe zit dat?

Sam de Grand is een 21-jarige voetballer die momenteel speelt voor Lommel SK, een Belgische club die acteert op het tweede niveau. De talentvolle verdediger is geboren in Den Bosch, maar verhuisde na een maand al naar België. De jongeling heeft gespeeld in de jeugd van OH Leuven, KRC Genk en Anderlecht. Op dinsdagavond maakte hij zijn debuut voor Jong Oranje in een 2-0 overwinning op Jong Litouwen.

De linkervleugelverdediger had zijn oproep niet verwacht in Jong Oranje, ook niet toen hij hoorde dat hij in de voorselectie was opgenomen: "Ik had er geen verwachtingen bij. Dus ik was me gewoon honderd procent op Lommel en de wedstrijden aan het focussen. Maar op onze wedstrijddag had mijn moeder gebeld en zat ik er opeens bij. Dat was fantastisch."

De jeugdinternational moest vorige week veel handen schudden, maar is inmiddels goed in de groep opgenomen. "Ik ben de afgelopen week vooral met de jongens van FC Groningen opgeschoten", zegt hij in een interview met Mee Met Oranje.

Michael Reiziger maakt een doordachte keuze

Michael Reiziger, bondscoach van Jong Oranje, legt aan ESPN uit waarom hij kiest voor de in België woonachtige Nederlander. “Ik was benieuwd of hij dit niveau ook aan zou kunnen. Hij speelt natuurlijk op het tweede niveau van België, maar heeft heel veel voetbalkwaliteiten. Dat heeft hij wel al laten zien."

De keuze tussen het land waar hij geboren is en opgroeide, is toch niet lastig voor het talent. "Ik heb geen dubbel paspoort, dus ik moest dat eerst aanvragen", vervolgt De Grand. "Maar het was mijn droom om voor Nederland te spelen. Dus ik heb het altijd afgewezen. Uiteindelijk wil ik graag mijn familie trots maken en mijn familie komt uit Nederland."

Nederlands speelterrein onbekend voor De Grand

Er was voor De Grand in Nederland wel interesse van onder andere Eredivisie-clubs, maar voor de rest is de jongeling onbekend voor het Nederlandse voetbal. De Grand heeft ook geen favoriete club in Nederland: "Het is niet dat er één club bovenuit springt. Ik denk dat Nederland gewoon een mooie competitie is en de meeste ploegen spelen aantrekkelijk voetbal. Dus het zou wel een mooie competitie zijn om ooit in terecht te komen."