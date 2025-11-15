Live voetbal 2

Goes door het stof na rode kaart De Graaff bij Jong Oranje

Jong Oranje-speler Wouter Goes
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
15 november 2025, 15:21

Wouter Goes voelt zich verantwoordelijk voor de rode kaart die Tom de Graaff kreeg in het duel tussen Jong Oranje en Jong Slovenië (2-0 winst). De doelman van PEC Zwolle werd van het veld gestuurd toen hij een tegenstander vloerde na miscommunicatie met de centrumverdediger.

Jong Oranje wist vrijdagavond in Leeuwarden met 2-0 te winnen van de leeftijdsgenoten van Slovenië, waardoor de eerste zege van de kwalificatiecyclus voor het EK van 2027 een feit is. De eerste twee duels, tegen Israël en Bosnië-Herzegovina, eindigden allebei in een gelijkspel. Dat de derde wedstrijd wel in een zege voor de ploeg van Michael Reiziger eindigde, leek gedurende de wedstrijd echter allerminst zeker.

Na 52 minuten kwam Jong Oranje namelijk met tien man te staan bij een 0-0 stand. Halverwege de speelhelft van Nederland liepen Goes en De Graaff elkaar in de weg bij een lange bal van Slovenië, waardoor spits Leo Rimac de bal kon oppikken. De doelman werkte de aanvaller vervolgens tegen de vloer, waarvoor hij een rode kaart kreeg. Jong Oranje wist het duel nog wel met 2-0 te winnen door goals van Gjivai Zechiël en Ernest Poku.

De Graaff verscheen na de wedstrijd niet voor de camera van ESPN, maar Goes deed dat wel. De veelbesproken mandekker stak daar de hand in eigen boezem. “Ik denk dat de communicatie tussen Tom en mij beter had gemoeten”, begint de AZ’er. “Ik raakte de bal, waardoor hij hem neerlegt en een rode kaart krijgt. Dus eigenlijk is het mijn fout. Ik had meer moeten kijken naar Tom. Maar van ons allebei is het niet goed.”

0 reacties

