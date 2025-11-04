Driessen ziet onprofessioneel gedrag bij Makkelie: 'Hij is geobsedeerd door Goes'

Valentijn Driessen vindt dat Danny Makkelie geobsedeerd is door . De arbiter vond het nodig de verdediger van AZ in het duel met Sparta (0-1 voor de Alkmaarders) een duw te geven, nadat hij zich stoorde aan het gedrag van Goes.

De markante voetballer hield Tobias Lauritsen en Bruno Martins Indi stevig vast toen er door Sparta een corner werd genomen. Goes en Lauritsen kregen geel, maar de speler van AZ bleef dooretteren. Makkelie kwam toen verhaal halen en gaf Goes een stevige duw. Mike Verweij vond dat geen goed gedrag van de scheidsrechter, vertelt hij in Kick-Off. "Makkelie moet dat absoluut niet doen. Maar uit de beelden bleek ook wel dat de duw veel erger leek omdat Kees Smit hem (Goes, red.) naar achter trok."

Volgens de journalist had de arbiter van dienst een andere aanpak moeten hanteren. "Hij fluit dus na de eerste de beste corner en roept twee spelers bij hem. Dan gaat hij heel demonstratief roepen dat ze dat niet meer moeten doen. Maar laat die corners gewoon nemen en geef gewoon zeven penalty's. Goes pakt bij elke corner zijn tegenstander vast. Als je hem volgende week een penalty tegen geeft, doet hij het nooit meer."

Daar sluit Driessen zich bij aan. "Makkelie moet gewoon wegblijven bij die situatie. Maar ik moet ook zeggen: Goes zit gewoon onder de huid van Makkelie na AZ - Feyenoord." De arbiter zag het knijp- en slagedrag van de verdediger richting Tsuyoshi Watanabe en Ayase Ueda over het hoofd, iets waar hij veel kritiek voor kreeg. "Nu is Makkelie alleen nog maar met hem bezig, hij is geobsedeerd door Goes. Je moet ook nooit in een situatie komen waarin je door allerlei spelers wordt omringd. Daar heb je niks te zoeken." De journalist van De Telegraaf vindt dat Makkelie twee weken moet 'zitten' en dus even geen wedstrijden meer moet fluiten.