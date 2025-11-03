Kieft vindt dat gedrag van Goes harder aangepakt moet worden: 'Echt onvoorstelbaar'

Wim Kieft verbaast zich over het feit dat verdedigers in de Eredivisie praktisch onbestraft een aanvaller kunnen vasthouden en ze daarmee in bedwang kunnen houden. was daar een goed voorbeeld van zondag tijdens Sparta - AZ (0-1), al kreeg hij uiteindelijk wel een gele prent.

Sparta stond zondag met nog een klein kwartier te spelen op een 0-1 achterstand tegen de Alkmaarders en probeerde met een slotoffensief nog een resultaat uit het vuur te slepen. Bij een corner greep Goes om zich heen en hield hij Bruno Martins Indi en Tobias Lauritsen vast. Nadat de verdediger, net als Lauritsen, daar een gele kaart voor had gekregen, bleef Goes aan de spits hangen. Eindstand: geen doelpunt voor Sparta.

Artikel gaat verder onder video

Kieft heeft zich daaraan geërgerd. "Het verbaast me gewoon. Er had een vrij goede scheidsrechter (Danny Makkelie, red.) de leiding over deze wedstrijd. Goes houdt Tobias Lauritsen constant vast en Makkelie staat er bovenop. Dit was niet de eerste, maar de vijfde of zesde keer dat hij (Goes, red.) dit deed." Ondanks dat Goes al meerdere overtredingen had begaan, kwam de eerste gele kaart van de wedstrijd pas in de 79e minuut op zijn naam te staan.

De oud-spits stoort zich aan deze vreemde ontwikkeling in de Eredivisie en het hedendaagse voetbal. "Het kan toch niet dat de verdediger jou omarmt en vastpakt en je niet laat lopen? Ik vind het echt onvoorstelbaar dat daar niet meer op gestraft wordt." Pierre van Hooijdonk vindt het ook vreemd dat Goes dit soort acties zo open en bloot uitvoert. "Je hebt direct de schijn tegen als de scheidsrechter, nog voordat de corner genomen wordt, naar je kijkt", verwijst de analist naar de wedstrijd van zondag. "Je zou denken: ik doe nog heel even rustig en op het moment dat de bal getrapt wordt, dan ga ik met mijn armen werken. Maar hij begint gelijk al." De analist pleit ervoor dat hier ook gelijk penalties voor gegeven mogen worden. Goes ontving dus wel geel, maar maakte Lauritsen ook onschadelijk. Uiteindelijk sleepte AZ een 0-1 overwinning uit het vuur.