Een opmerkelijk moment tijdens Sparta - AZ zondagmiddag. is in de slotfase flink met de verdedigers van Sparta in de weer en krijgt geel. Als hij daarna door blijft etteren, geeft scheidsrechter Danny Makkelie hem een zet.

Sparta stond zondag met nog een klein kwartier te spelen op een 0-1 achterstand tegen de Alkmaarders en probeerde met een slotoffensief nog een resultaat uit het vuur te slepen. In de 78e minuut kreeg de selectie van Maurice Steijn een corner waaruit het hoopte te scoren. Bruno Martins Indi en Tobias Lauritsen kunnen beiden een kopgoal maken en stonden in de buurt van Goes.

Artikel gaat verder onder video

Eerst waren Goes en Lauritsen wat aan het stoeien en later probeerde Martins Indi in de zestien een mooie positie voor zichzelf te creëren. Goes wilde beide spelers van Sparta van de leg brengen door wat 'aan ze te gaan hangen' en wat te etteren; uiteindelijk kregen hij en Lauritsen daar een gele kaart voor.

Nadat de gele prent was uitgedeeld, zochten Goes, Lauritsen en Martins Indi elkaar weer op. Makkelie zag de verdediger van AZ als de oorzaak voor het probleem en liep boos op Goes af. De arbiter geeft de veelbesproken speler een flinke zet met beide handen vooruit. Goes werd vervolgens even door ploeggenoten gekalmeerd en gedroeg zich, in ieder geval voor deze corner, daarna wel naar behoren.