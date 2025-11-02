Live voetbal 13

Makkelie heeft schoon genoeg van Goes en geeft hem een flinke zet

Makkelie en Goes
Foto: © ESPN
6 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
2 november 2025, 16:23   Bijgewerkt: 16:45

Een opmerkelijk moment tijdens Sparta - AZ zondagmiddag. Wouter Goes is in de slotfase flink met de verdedigers van Sparta in de weer en krijgt geel. Als hij daarna door blijft etteren, geeft scheidsrechter Danny Makkelie hem een zet.

Sparta stond zondag met nog een klein kwartier te spelen op een 0-1 achterstand tegen de Alkmaarders en probeerde met een slotoffensief nog een resultaat uit het vuur te slepen. In de 78e minuut kreeg de selectie van Maurice Steijn een corner waaruit het hoopte te scoren. Bruno Martins Indi en Tobias Lauritsen kunnen beiden een kopgoal maken en stonden in de buurt van Goes.

Artikel gaat verder onder video

Eerst waren Goes en Lauritsen wat aan het stoeien en later probeerde Martins Indi in de zestien een mooie positie voor zichzelf te creëren. Goes wilde beide spelers van Sparta van de leg brengen door wat 'aan ze te gaan hangen' en wat te etteren; uiteindelijk kregen hij en Lauritsen daar een gele kaart voor.

Nadat de gele prent was uitgedeeld, zochten Goes, Lauritsen en Martins Indi elkaar weer op. Makkelie zag de verdediger van AZ als de oorzaak voor het probleem en liep boos op Goes af. De arbiter geeft de veelbesproken speler een flinke zet met beide handen vooruit. Goes werd vervolgens even door ploeggenoten gekalmeerd en gedroeg zich, in ieder geval voor deze corner, daarna wel naar behoren.

jerommeke1973
260 Reacties
1.132 Dagen lid
875 Likes
jerommeke1973
  • 1
    + 1
avatar

Makkelie, kleuter. Als je is kijkt hoe Goes uitgedaagd wordt. Nee alleen maar oog hebben voor Goes. Ook al is het een grote etterbak

Veluwe
9 Reacties
11 Dagen lid
8 Likes
Veluwe
  • 1
    + 1
avatar

Volgens mij moet dit het einde zijn van de inter(nationale) carrière van Makkelie. De KNVB moet hem als ze geloofwaardig willen blijven terugtrekken van de wedstrijden. Een scheidsrechter, op welk niveau dan ook, mag op deze manier geen spelers aanraken. Helaas, maar einde carrière.

ERIMIR
3.851 Reacties
483 Dagen lid
38.142 Likes
ERIMIR
  • 0
    + 1
avatar

Niet slim van Makkelie, ben benieuwd welke sancties hij van de KNVB aan zijn broek krijgt.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.522 Reacties
1.133 Dagen lid
18.832 Likes
Kramer
  • 0
    + 1
avatar

Wel logisch, hij was er helemaal klaar mee, heel AZ was aan het zuigen en huilen de 2de helft.

jerommeke1973
260 Reacties
1.132 Dagen lid
875 Likes
jerommeke1973
  • 0
    + 1
avatar

@Kramer

welke wedstrijd heb jij zitten kijken pipo? Heel AZ was aan het zuigen, laat me niet lachen. Heeft Heitinga al bijgetekend? Gaat lekker zo in amsterdam.

jerommeke1973
260 Reacties
1.132 Dagen lid
875 Likes
jerommeke1973
  • 0
    + 1
avatar

@Kramer

volgens mij kan jij het niet verkroppen dat AZ beter speelt dan ajax op dit moment en terecht 3de staat. AZ speelde goed, vergat alleen te scoren. En ze hadden het nadeel dat Drommel geweldig stond te keepen. Ik heb geen zuigende AZer gezien.

Wouter Goes

Wouter Goes
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 21 jaar (10 jun. 2004)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
10
0
2024/2025
AZ
28
1
2024/2025
Jong AZ
0
0
2023/2024
AZ
15
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
11
2
19
6
Sparta
11
-9
16
7
NEC
10
8
15
8
Twente
11
2
15

