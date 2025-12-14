Live voetbal 3

Rayane Bounida belooft Ajax-supporter: 'Ik kom nooit meer te laat'

Rayane Bounida belooft niet meer te laat te zullen komen bij Ajax. De negentienjarige aanvaller werd om die reden buiten de basiself gelaten voor de Champions League-wedstrijd tegen FK Qarabag (2-4 zege).

Bounida bleef in Azerbeidzjan negentig minuten op de bank, maar kwam zondag tegen Feyenoord wel zeventien minuten in actie als invaller. Na de wedstrijd deelt hij een fotoreeks op Instagram en gaat hij in gesprek met een fan.

“Wees op tijd bij het teamontbijt soldier, hebben je nodig”, schrijft de fan, waarop Bounida antwoordt: “Eerste en laatste keer ☝🏽” Bounida bewees zichzelf in ieder geval geen goede dienst door te laat te komen bij de teambespreking. Zijn vervanger Oscar Gloukh scoorde tweemaal en speelde ook tegen Feyenoord verdienstelijk als rechtsbuiten, de positie van Bounida.

Analist Kenneth Perez ziet ook dat Bounida zijn ontwikkeling zelf heeft tegengewerkt. "Bounida heeft zijn eigen kansen vergooid, natuurlijk. Echt bizar", zei de voormalig middenvelder zondagavond bij ESPN.

