Kenneth Perez: ‘Rayane Bounida heeft zijn kansen bij Ajax vergooid. Echt bizar’

Kenneth Perez is enthousiast over de ontwikkeling van Ajax onder interim-trainer Fred Grim. De Deense oud-voetballer en analist vindt het vooral leuk dat Grim bij Ajax terugvalt op veel jonge spelers.

Ajax won zondag in eigen veld met 2-0 van aartsrivaal Feyenoord, dankzij doelpunten van Davy Klaassen en Jorthy Mokio. Perez vond Sean Steur, die zijn basisdebuut in de Eredivisie maakte voor Ajax, de beste middenvelder op het veld. “Ik vond hem heel goed. Hij was eigenlijk de beste middenvelder van het veld. Hij bracht rust. Hij wilde de bal hebben”, zegt de analist in het programma Dit was het Weekend van ESPN.

“Hij is echt zo’n exponent van hoe je graag een Ajax-speler ziet, in een ploeg die niet zoals Ajax voetbalt”, vervolgt Perez over de zeventienjarige Steur. “Hij straalt rust uit en is nergens bang voor. Hij is pas zeventien jaar. Hij was ook heel zeker aan de bal. Hij maakt tempo en is niet timide. Ik denk dat Ajax zijn debutanten graag zo ziet. Hij is wat heel veel spelers niet zijn bij Ajax.”

Perez stipt aan dat Steur op het moment dat hij gewisseld werd in de 74ste minuut van de wedstrijd, het meest had gelopen van alle spelers op het veld: 8,7 kilometer in totaal. Steur bleef op dat moment Oussama Targhalline (8,3 kilometer) en Youri Regeer (8,2 kilometer) voor.

Perez vindt het leuk dat Fred bij Ajax durft de experimenteren met jonge spelers. Hij wijst op de basisplaats van de achttienjarige Aaron Bouwman centraal achterin tegen Feyenoord. “Het is een knappe prestatie van de technische staf hoe ze het omgedraaid hebben. Ze winnen nu vier wedstrijden op rij. Maar het is ook knap omdat hij daar gewoon Aaron Bouwman neerzet, in plaats van een aankoop op te stellen. Nu is Steur aan de beurt.”

Een ander talent van Ajax, Rayane Bounida, bewees zichzelf afgelopen woensdag een slechte dienst, door te laat te komen bij het ontbijt op de dag dat de Amsterdammers in de competitiefase van de Champions League tegen Qarabag (2-4 overwinning) speelden. Grim strafte Bounida: de negentienjarige aanvallende middenvelder zat tegen Qarabag negentig minuten op de bank en moest tegen Feyenoord genoegen nemen met een invalbeurt vanaf de 74ste minuut. “Bounida heeft zijn eigen kansen vergooid, natuurlijk. Echt bizar”, zegt Perez over het te laat komen van de Belg en de consequenties daarvan voor hem.