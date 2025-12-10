Live voetbal 4

Grim straft Bounida met reserverol: ‘Hij was te laat’

Fred Grim in het Ajax-trainingspak
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
10 december 2025, 18:38

Fred Grim had eigenlijk Rayane Bounida in de basis willen zetten bij Ajax, zo laat hij weten bij Ziggo Sport voor de wedstrijd tegen Qarabag. Het talent was woensdagochtend echter te laat, waardoor hij voor straf op de bank zit. Oscar Gloukh speelt daarom als rechtsbuiten.

Grim heeft in Azerbeidzjan voor een zeer jonge opstelling gekozen bij Ajax. De Amsterdammers verschijnen met Sean Steur, Jorthy Mokio en Aaron Bouwman aan de aftrap. Daar had echter met Bounida nog een jongeling bij moeten komen, zo geeft Grim voor de wedstrijd aan.

“We hadden eigenlijk met Bounida willen spelen, maar die was vanmorgen te laat”, aldus de Ajax-trainer. “Dan houdt het op.” Sam van Royen wil weten hoe veel de Belg te laat was. “Dat doet er niet toe. Wij willen dat iedereen gedisciplineerd is, niet alleen in het veld, maar ook daarbuiten. Anders hadden we misschien een nog jonger team gehad.” Later maakt Grim duidelijk dat Kasper Dolberg, die in de spits staat, niet de hele wedstrijd kan spelen. Het lijkt er dus op dat de interim-trainer van plan was om met Gloukh als valse spits te spelen en Bounida op de vleugel.

In de studio van Ziggo Sport uit Theo Janssen zijn verbazing om het laatkomen van Bounida. “Dit is toch bijzonder. Je zit in een hotel. Hoe kan je nou te laat komen?”, vraagt de voormalig voetballer zich af. “Twee trappen omhoog en je bent in de eetzaal of de meeting-room.”

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vriendje Stokvis
1.631 Reacties
447 Dagen lid
8.509 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heel goed van Grim. Kapsones direct aanpakken.

