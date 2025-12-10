Fred Grim had eigenlijk in de basis willen zetten bij Ajax, zo laat hij weten bij Ziggo Sport voor de wedstrijd tegen Qarabag. Het talent was woensdagochtend echter te laat, waardoor hij voor straf op de bank zit. Oscar Gloukh speelt daarom als rechtsbuiten.

Grim heeft in Azerbeidzjan voor een zeer jonge opstelling gekozen bij Ajax. De Amsterdammers verschijnen met Sean Steur, Jorthy Mokio en Aaron Bouwman aan de aftrap. Daar had echter met Bounida nog een jongeling bij moeten komen, zo geeft Grim voor de wedstrijd aan.

“We hadden eigenlijk met Bounida willen spelen, maar die was vanmorgen te laat”, aldus de Ajax-trainer. “Dan houdt het op.” Sam van Royen wil weten hoe veel de Belg te laat was. “Dat doet er niet toe. Wij willen dat iedereen gedisciplineerd is, niet alleen in het veld, maar ook daarbuiten. Anders hadden we misschien een nog jonger team gehad.” Later maakt Grim duidelijk dat Kasper Dolberg, die in de spits staat, niet de hele wedstrijd kan spelen. Het lijkt er dus op dat de interim-trainer van plan was om met Gloukh als valse spits te spelen en Bounida op de vleugel.

In de studio van Ziggo Sport uit Theo Janssen zijn verbazing om het laatkomen van Bounida. “Dit is toch bijzonder. Je zit in een hotel. Hoe kan je nou te laat komen?”, vraagt de voormalig voetballer zich af. “Twee trappen omhoog en je bent in de eetzaal of de meeting-room.”