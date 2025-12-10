Ondanks twee overwinningen op rij is het lek bij Ajax 'natuurlijk nog niet boven', aldus Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf bespreekt in een video-item van de ochtendkrant de kansen van de Amsterdammers in het uitduel bij FK Qarabag van woensdagavond.

Nadat de eerste drie wedstrijden onder Fred Grim allemaal verloren gingen, pakte de interim-trainer in de voorbije week zijn eerste zes punten als eindverantwoordelijke bij Ajax. Vorige week dinsdag werd in een lege Johan Cruijff ArenA alsnog afgerekend met FC Groningen (2-0), waarna zaterdag uit bij Fortuna Sittard een 1-3 zege werd geboekt.

"Ajax denkt het lek boven te hebben na twee overwinningen op rij", stelt Driessen vast. "Weliswaar tegen Groningen en Fortuna, en Qarabag is wel echt een ander niveau. Ik schat de kans niet hoog in dat ze hier drie punten pakken, maar het is in feite wel noodzakelijk wil je je Champions League-droom levend houden." De Amsterdammers staan na vijf gespeelde wedstrijden troosteloos onderaan in het miljardenbal, met nog maximaal negen punten te verdienen lijkt het bereiken van de knock-outfase een vrijwel onmogelijke klus.

Driessen krijgt vervolgens de vraag of het lek bij Ajax echt boven is. “Nee, natuurlijk is het lek niet boven”, zegt de verslaggever, die in de lach schiet. “Tegen Groningen werden ze in de eerste helft weggespeeld en gaven ze veel te veel kansen weg. Ook tegen Fortuna gaven ze te veel kansen weg.” Driessen is van mening dat Ajax heel erg in het zadel werd geholpen door de rode kaart voor Fortuna en de twee eigen goals. “Je moet er niet vanuit gaan dat de tegenstander iedere wedstrijd twee keer in eigen doel schiet, dus dit wordt gewoon een heel moeilijk verhaal. Ajax heeft gewoon niet genoeg kwaliteit om zich staande te houden in de Champions League.”