Live voetbal

Driessen: 'Natuurlijk is het lek bij Ajax niet boven'

Valentijn Driessen en Ajax-spelers
Foto: © Imago/Telegraaf/Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
10 december 2025, 15:49

Ondanks twee overwinningen op rij is het lek bij Ajax 'natuurlijk nog niet boven', aldus Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf bespreekt in een video-item van de ochtendkrant de kansen van de Amsterdammers in het uitduel bij FK Qarabag van woensdagavond.

Nadat de eerste drie wedstrijden onder Fred Grim allemaal verloren gingen, pakte de interim-trainer in de voorbije week zijn eerste zes punten als eindverantwoordelijke bij Ajax. Vorige week dinsdag werd in een lege Johan Cruijff ArenA alsnog afgerekend met FC Groningen (2-0), waarna zaterdag uit bij Fortuna Sittard een 1-3 zege werd geboekt.

Artikel gaat verder onder video

"Ajax denkt het lek boven te hebben na twee overwinningen op rij", stelt Driessen vast. "Weliswaar tegen Groningen en Fortuna, en Qarabag is wel echt een ander niveau. Ik schat de kans niet hoog in dat ze hier drie punten pakken, maar het is in feite wel noodzakelijk wil je je Champions League-droom levend houden." De Amsterdammers staan na vijf gespeelde wedstrijden troosteloos onderaan in het miljardenbal, met nog maximaal negen punten te verdienen lijkt het bereiken van de knock-outfase een vrijwel onmogelijke klus.

Driessen krijgt vervolgens de vraag of het lek bij Ajax echt boven is. “Nee, natuurlijk is het lek niet boven”, zegt de verslaggever, die in de lach schiet. “Tegen Groningen werden ze in de eerste helft weggespeeld en gaven ze veel te veel kansen weg. Ook tegen Fortuna gaven ze te veel kansen weg.” Driessen is van mening dat Ajax heel erg in het zadel werd geholpen door de rode kaart voor Fortuna en de twee eigen goals. “Je moet er niet vanuit gaan dat de tegenstander iedere wedstrijd twee keer in eigen doel schiet, dus dit wordt gewoon een heel moeilijk verhaal. Ajax heeft gewoon niet genoeg kwaliteit om zich staande te houden in de Champions League.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dávid Hancko van Atlético Madrid

Hancko verklaart Feyenoord-scheenbeschermers: ‘Gewacht op geboorte van mijn tweede zoon’

  • Gisteren, 23:43
  • Gisteren, 23:43
Couhaib Driouech van PSV

Driouech steekt hand in eigen boezem na nederlaag: ‘Ik moet twee keer scoren’

  • Gisteren, 23:23
  • Gisteren, 23:23
Dominik Szoboszlai van Liverpool

Absentie Salah en Gakpo deert Liverpool niet dankzij late strafschop Szoboszlai

  • Gisteren, 23:01
  • Gisteren, 23:01
5 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Qarabağ - Ajax

Qarabağ
18:45
Ajax
2,07
3,90
3,50
Vandaag om 18:45
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
5
13
15
2
Bayern München
6
11
15
3
Atalanta
6
2
13
4
Paris SG
5
11
12
5
Inter
6
8
12
6
Real Madrid
5
7
12
7
Atlético
6
3
12
8
Liverpool
6
3
12
9
Spurs
6
6
11
10
Dortmund
5
6
10
11
Chelsea
6
5
10
12
Man City
5
5
10
13
Sporting
6
4
10
14
Barcelona
6
3
10
15
Newcastle
5
7
9
16
Marseille
6
3
9
17
Galatasaray
6
0
9
18
Monaco
6
-1
9
19
PSV
6
4
8
20
Leverkusen
5
-2
8
21
Qarabağ
5
-1
7
22
Napoli
5
-3
7
23
Juventus
5
0
6
24
Pafos
5
-3
6
25
R. Union SG
6
-8
6
26
Olympiakos
6
-7
5
27
Club Brugge
5
-5
4
28
Athletic
5
-5
4
29
København
5
-7
4
30
Frankfurt
6
-8
4
31
Benfica
5
-4
3
32
Slavia
6
-9
3
33
Bodø/Glimt
5
-4
2
34
Villarreal
5
-8
1
35
Kairat
6
-11
1
36
Ajax
5
-15
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel