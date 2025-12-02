Scorende Bouwman helpt Ajax aan eerste zege onder Grim

Ajax dinsdagmiddag heeft het gestaakte duel tegen FC Groningen winnend weten af te sluiten. Dankzij treffers van Mika Godts en Aaron Bouwman werd er met 2-0 gewonnen van de Trots van het Noorden. Daarmee boekte Fred Grim zijn eerste overwinning als interim-trainer, de voorgaande drie duels gingen namelijk allemaal verloren.
Ajax en FC Groningen maakten er in een lege Johan Cruijff ArenA vanaf het begin een levendige eerste helft van. Groningen zette de thuisploeg fel onder druk en kreeg via Brynjólfur Willumsson en Younes Taha enkele mogelijkheden om tot scoren te maken. Ajax had moeite om onder die druk uit te komen, maar werd gaandeweg gevaarlijker. Pogingen van Godts en Oscar Gloukh leverden nog niets op. Terwijl Van Bergen misschien wel dé grootste kans kreeg na een fraaie aanval, hij stuitte echter op Vitezslav Jaros.
Na een fase waarin het spel op en neer golfde, was het Ajax dat de ban brak. Godts verschalkte rond het halfuur zowel Blokzijl als Janse en schoof beheerst de 1-0 langs de uitkomende Etiënne Vaessen. Daarna ontstonden kansen over en weer: FC Groningen dwong Jaros opnieuw tot ingrijpen en zette aan voor de gelijkmaker, terwijl Ajax vóór rust nog bijna de marge verdubbelde. Godts leek zijn tweede van de middag te maken, maar Vaessen bracht knap redding.
FC Groningen kwam fel uit de kleedkamer en dicteerde het spel in het eerste kwartier na rust. Via Taha, Van Bergen en Willumsson dwongen de bezoekers Jaros meerdere keren tot reddingen, terwijl een duw van Baas op Van Bergen door scheidsrechter Nijhuis niet tot een strafschop leidde. Ajax kwam er sporadisch uit, maar was wél meteen gevaarlijk: Godts trof de paal, en uit de daaropvolgende corner verdubbelde Bouwman de marge door slim weg te lopen bij Peersman en de 2-0 binnen te schieten. FC Groningen bleef daarna aanzetten, maar zag pogingen van onder meer Janse en Van der Werff telkens stranden op Jaros.
In de slotfase probeerde Groningen met een reeks wissels nog een slotoffensief te forceren, maar het was Ajax dat zich juist wat steviger in de wedstrijd speelde. Weghorst schoot nog gevaarlijk voorlangs, terwijl de ingevallen Lucas Rosa op de voeten van Vaessen stuitte. De bezoekers bleven wel zoeken naar de aansluitingstreffer, maar misten precisie en overtuiging om tot scoren te komen. In de slotfase was er nog een mooi moment voor Pharell Nash. De zeventienjarige buitenspeler kwam in de ploeg voor Godts en maakte daarmee zijn debuut in het eerste elftal van Ajax. Gescoord werd er niet meer in de Johan Cruijff ArenA, waardoor Ajax dus voor het eerst onder leiding van Grim wist te winnen.
Vreemd om naar te kijken zo'n wedstrijd zonder publiek. Qua voetbal was het nogal saai eerlijk gezegd. Hooguit af en toe wat aardige momenten. Ajax wel verdiend gewonnen. We hebben er lang op moeten wachten. Hopelijk kan Grim dit voortzetten.
Er zat wat in, het leek ergens op. Voor de rest is het weer een corona wedstrijd en geen zak aan zonder publiek.
Ik moet zeggen ik vond het een hele goede 1-0. Mooie pass van Taylor, goed afgerond van Godts. Maar Blokzijl is wel erg langzaam. En daarna was het gezapig.
