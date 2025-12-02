Live voetbal

Scorende Bouwman helpt Ajax aan eerste zege onder Grim

Aaron Bouwman van Ajax
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
2 december 2025, 16:19

Ajax dinsdagmiddag heeft het gestaakte duel tegen FC Groningen winnend weten af te sluiten. Dankzij treffers van Mika Godts en Aaron Bouwman werd er met 2-0 gewonnen van de Trots van het Noorden. Daarmee boekte Fred Grim zijn eerste overwinning als interim-trainer, de voorgaande drie duels gingen namelijk allemaal verloren.

Ajax en FC Groningen maakten er in een lege Johan Cruijff ArenA vanaf het begin een levendige eerste helft van. Groningen zette de thuisploeg fel onder druk en kreeg via Brynjólfur Willumsson en Younes Taha enkele mogelijkheden om tot scoren te maken. Ajax had moeite om onder die druk uit te komen, maar werd gaandeweg gevaarlijker. Pogingen van Godts en Oscar Gloukh leverden nog niets op. Terwijl Van Bergen misschien wel dé grootste kans kreeg na een fraaie aanval, hij stuitte echter op Vitezslav Jaros.

Na een fase waarin het spel op en neer golfde, was het Ajax dat de ban brak. Godts verschalkte rond het halfuur zowel Blokzijl als Janse en schoof beheerst de 1-0 langs de uitkomende Etiënne Vaessen. Daarna ontstonden kansen over en weer: FC Groningen dwong Jaros opnieuw tot ingrijpen en zette aan voor de gelijkmaker, terwijl Ajax vóór rust nog bijna de marge verdubbelde. Godts leek zijn tweede van de middag te maken, maar Vaessen bracht knap redding.

FC Groningen kwam fel uit de kleedkamer en dicteerde het spel in het eerste kwartier na rust. Via Taha, Van Bergen en Willumsson dwongen de bezoekers Jaros meerdere keren tot reddingen, terwijl een duw van Baas op Van Bergen door scheidsrechter Nijhuis niet tot een strafschop leidde. Ajax kwam er sporadisch uit, maar was wél meteen gevaarlijk: Godts trof de paal, en uit de daaropvolgende corner verdubbelde Bouwman de marge door slim weg te lopen bij Peersman en de 2-0 binnen te schieten. FC Groningen bleef daarna aanzetten, maar zag pogingen van onder meer Janse en Van der Werff telkens stranden op Jaros.

In de slotfase probeerde Groningen met een reeks wissels nog een slotoffensief te forceren, maar het was Ajax dat zich juist wat steviger in de wedstrijd speelde. Weghorst schoot nog gevaarlijk voorlangs, terwijl de ingevallen Lucas Rosa op de voeten van Vaessen stuitte. De bezoekers bleven wel zoeken naar de aansluitingstreffer, maar misten precisie en overtuiging om tot scoren te komen. In de slotfase was er nog een mooi moment voor Pharell Nash. De zeventienjarige buitenspeler kwam in de ploeg voor Godts en maakte daarmee zijn debuut in het eerste elftal van Ajax. Gescoord werd er niet meer in de Johan Cruijff ArenA, waardoor Ajax dus voor het eerst onder leiding van Grim wist te winnen.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
253 Reacties
15 Dagen lid
621 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Vreemd om naar te kijken zo'n wedstrijd zonder publiek. Qua voetbal was het nogal saai eerlijk gezegd. Hooguit af en toe wat aardige momenten. Ajax wel verdiend gewonnen. We hebben er lang op moeten wachten. Hopelijk kan Grim dit voortzetten.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.600 Reacties
1.163 Dagen lid
19.003 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Er zat wat in, het leek ergens op. Voor de rest is het weer een corona wedstrijd en geen zak aan zonder publiek.

21
433 Reacties
26 Dagen lid
1.051 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hele slechte wedstrijd gezien van beide kanten.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
676 Reacties
1.162 Dagen lid
5.012 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik moet zeggen ik vond het een hele goede 1-0. Mooie pass van Taylor, goed afgerond van Godts. Maar Blokzijl is wel erg langzaam. En daarna was het gezapig.

0laf
993 Reacties
1.163 Dagen lid
5.393 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Nu wachten of ze deze punten mogen houden van de snaveltjesbond

Docker
253 Reacties
15 Dagen lid
621 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Doe gewoon joh.

FrankdeG
145 Reacties
15 Dagen lid
356 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Belangrijke wedstrijd van Ajax tegen het altijd lastige Groningen. 3 punten toch redelijk makkelijk in de pocket. De Amsterdammers zullen tevreden zijn met de winst.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

