Johan Derksen staat op de negende plaats op de Media250, de lijst met de meest invloedrijke mensen in de Nederlandse media. Dat is een flink verlies voor het boegbeeld van Vandaag Inside, die vorig jaar nog op de vijfde plaats stond. Presentator Wilfred Genee heeft wel winst geboekt; hij klom van plek zeventien naar plek dertien.

De Media250 is een lijst met de 250 meest invloedrijke mensen in de Nederlandse media. De lijst wordt ieder jaar begin december bekendgemaakt. Namens Vandaag Inside staat Derksen dit jaar op de negende plaats. Dat betekent een verlies van vier plaatsen voor De Snor, die vorig jaar nog terug te vinden was op plek vijf. Derksen moet Arjen Lubach, Eva Jinek, John de Mol, Tim Hofman, Sander Schimmelpenninck, Alexander Klöpping, Monica Geuze en Chantal Janzen voor zich dulden.

Voor Genee pakt de nieuwe lijst een stuk positiever uit. De presentator van Vandaag Inside is namelijk een stuk invloedrijker geworden in het afgelopen jaar. Waar hij het twaalf maanden geleden nog moest doen met de zeventiende plek, is hij nu gestegen naar plek dertien. René van der Gijp, het andere vaste gezicht van VI, staat niet op de lijst.

Naast Derksen en Genee staan er ook de nodige vaste tafel- en bargasten op de lijst. De hoogste daarvan is Hélène Hendriks, die op plek 21 staat. Ook Tina Nijkamp (36), Noa Vahle (40), Thomas van Groningen (103), Arend Jan Boekestijn (133) en Merel Ek (141) behoren tot de 250 meest invloedrijke mensen in de Nederlandse media.

Derksen is 'erg teleurgesteld'

In de uitzending van Vandaag Inside van woensdagavond werd Derksen gevraagd naar de lijst. "Ik ben heel erg teleurgesteld. Ik ga morgen met Royce de Vries bellen om een zaak te beginnen", zei hij met een knipoog. "Ik heb gezien dat de eerste zes mensen uit de linkse kerk zijn. Wie bedenkt dit? Lubach staat op één, maar die heeft geen kijkers en is niet leuk."