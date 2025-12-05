De slechte resultaten van AZ in de afgelopen weken knagen aan . De verdediger beseft dat zijn ploeg ‘er beter voor had kunnen staan’ op de ranglijst. Op dit moment staat AZ met 24 punten op de vierde plek.

De Alkmaarders verloren de laatste drie wedstrijden: achtereenvolgens PSV (1-5), sc Heerenveen (3-1) en FC Twente (1-0) bleken te sterk. Ook Feyenoord en Ajax verloren twee van de laatste drie duels. “Toen ik zag hoe ook andere clubs punten morsten, heb ik wel even zitten schreeuwen naar mijn tv”, zegt Goes in een interview met Voetbal International. “Het voordeel daarvan was dat de schade voor ons beperkt bleef. Maar we hadden er beter voor kunnen staan op de ranglijst.”

Artikel gaat verder onder video

Goes baalt van de wisselvalligheid van AZ. “Aan de bal hebben we heel goede wedstrijden gespeeld. Daar tegenover staan bijvoorbeeld de uitduels bij NEC en Heerenveen, waarin we totaal niet ons niveau haalden”, doelt hij op twee nederlagen (respectievelijk 2-1 en 3-1). “We laten onnodig punten liggen tegen Volendam en PEC Zwolle, wedstrijden die je gewoon moet winnen. Het moeilijke blijft om telkens opnieuw als ploeg je niveau te halen. We laten met AZ al jaren te veel onnodige punten liggen. Dat proberen we te doorbreken. Dat móéten we doorbreken.”

Goes denkt dat spelers van AZ een stap moeten zetten. “Het begint allemaal met de energie die je naar elkaar toe brengt. Hoe meer energie je geeft, hoe meer beleving er is, hoe beter je gaat spelen. Het is makkelijk om mekaar op te hemelen na een doelpunt, maar als dingen misgaan moet je er óók voor elkaar zijn. We hebben wat blessures, dan moeten andere jongens opstaan. De spelers die hier al langer zijn, zoals ikzelf, moeten ze daarmee helpen.”