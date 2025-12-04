Live voetbal

Antony negeert waarschuwing perschef en spreekt openhartig over Ajax

Antony onthult: 'Bayern München wilde me hebben, maar ik hield woord voor Real Betis'
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
4 december 2025, 16:09

Antony was geschorst voor de stadsderby tegen Sevilla en had daardoor vóór de aftrap tijd om met het Ziggo Sport-programma Kick ’t Met te praten. De aanvaller gaf een open interview en beantwoordde de nodige vragen over zijn oude club Ajax, ondanks een waarschuwing van de perschef van Real Betis. .

Op de vraag of hij Ajax mist, reageert hij zonder aarzelen. "Ja, tuurlijk”, zei Antony, die in 82 duels voor de Amsterdammers 24 goals en 22 assists produceerde. De aanvaller, die in 2022 voor een recordbedrag van 95 à 100 miljoen euro naar Manchester United vertrok, gaf lachend toe dat hij de club inmiddels nauwelijks volgt. De uitslagen houdt hij niet bij. "Nee, nee… Ik heb geen idee."

Artikel gaat verder onder video

Daarna volgt een moment waarop de perschef ingreep. "Ik houd van Ajax en Amsterdam. Topstad, topclub”, zegt Antony, waarna hij wordt onderbroken met het verzoek: "Niet te veel zeggen.” De Braziliaan weigert echter te stoppen. "Ik praat met wie ik wil."

Ondertussen moest Antony de derby zelf missen vanwege een rode kaart die hij opliep tegen Girona. Betis won desondanks met 0-2. In Europa liet hij zich wel zien: tegen FC Utrecht gaf hij een assist in de 2-1 zege en viel hij op met onsportief gedrag.

Antony

Antony
Real Betis Sevilla
Team: Betis
Leeftijd: 25 jaar (24 feb. 2000)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Betis
9
4
2025/2026
Man Utd
0
0
2024/2025
Man Utd
8
0
2024/2025
Betis
17
5

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
14
13
24
4
AZ
14
4
24
5
Ajax
14
6
23
6
Utrecht
14
6
21
7
Twente
14
3
20

Complete Stand

