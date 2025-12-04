was geschorst voor de stadsderby tegen Sevilla en had daardoor vóór de aftrap tijd om met het Ziggo Sport-programma Kick ’t Met te praten. De aanvaller gaf een open interview en beantwoordde de nodige vragen over zijn oude club Ajax, ondanks een waarschuwing van de perschef van Real Betis. .

Op de vraag of hij Ajax mist, reageert hij zonder aarzelen. "Ja, tuurlijk”, zei Antony, die in 82 duels voor de Amsterdammers 24 goals en 22 assists produceerde. De aanvaller, die in 2022 voor een recordbedrag van 95 à 100 miljoen euro naar Manchester United vertrok, gaf lachend toe dat hij de club inmiddels nauwelijks volgt. De uitslagen houdt hij niet bij. "Nee, nee… Ik heb geen idee."

Daarna volgt een moment waarop de perschef ingreep. "Ik houd van Ajax en Amsterdam. Topstad, topclub”, zegt Antony, waarna hij wordt onderbroken met het verzoek: "Niet te veel zeggen.” De Braziliaan weigert echter te stoppen. "Ik praat met wie ik wil."

Ondertussen moest Antony de derby zelf missen vanwege een rode kaart die hij opliep tegen Girona. Betis won desondanks met 0-2. In Europa liet hij zich wel zien: tegen FC Utrecht gaf hij een assist in de 2-1 zege en viel hij op met onsportief gedrag.