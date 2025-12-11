Live voetbal

Teruglezen: Feyenoord lijdt bijzonder pijnlijke nederlaag in Roemenië

FCSB Feyenoord Timber liveblog
Foto: © Imago / Realtimes
25 reacties
Redactie FCUpdate
11 december 2025, 20:55   Bijgewerkt: 23:51

Wil Feyenoord nog zicht houden op de tussenronde van de Europa League, dan moet er vanavond gewonnen worden in Roemenië. Om 21.00 uur begint het uitduel van de Rotterdammers tegen FCSB. Grijpt de door blessures geteisterde ploeg van Robin van Persie de laatste strohalm? In dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij FCSB - Feyenoord.

LIVE Europa League: FCSB - Feyenoord

Sorteer op:

1u geleden

23:27

Het wedstrijdverslag

Feyenoord zakt door het ijs tegen FCSB: vervolg in Europa League schier onmogelijk

Feyenoord zakt door het ijs tegen FCSB: vervolg in Europa League schier onmogelijk

Feyenoord beleefde een dramatische avond in Boekarest tegen FCSB. Na een 1-3 voorsprong verloren de Rotterdammers met 4-3, waardoor hun kansen in de Europa League slinken. Belangrijke momenten waren goals van Tengstedt en Timber, maar FCSB sloeg terug.

Lees verder

2u geleden

22:55

90+5' - Einde wedstrijd (4-3)

Feyenoord lijdt een zeer pijnlijke nederlaag. Een vervolg in de Europa League is nu ver weg. 

2u geleden

22:54

⚽ 90+5' - FCSB doet het (4-3)

FCSB gaat deze wedstrijd winnen: de thuisploeg komt op 4-3. Bos laat zich van de bal zetten, Cisotti omspeelt Wellenreuther en vindt Tanase, die van dichtbij afrondt.

2u geleden

22:49

90' - Vijf minuten blessuretijd (3-3)

Er komen vijf minuten bij.

2u geleden

22:49

90' - Wat een kans op de 3-4! (3-3)

Hadj Moussa bewaart de rust met een passeerbeweging in de zestien, na voorbereidend werk van Borges. Maar dan stuit Hadj Moussa op de keeper. 

2u geleden

22:48

Aardige kans dat er nog gescoord gaat worden, want beide ploegen moeten voor de winst spelen. 

2u geleden

22:45

⚽ 87' - FCSB scoort (3-3)

Feyenoord krijgt het deksel op de neus: 3-3 via Thiam. Hij is eerder bij de bal van Plug en kopt binnen. 

2u geleden

22:45

86' - Feyenoord heeft het lastig (2-3)

Na de wissel van Valente is het voetbal uit de ploeg bij Feyenoord. Het is nu overleven voor de manschappen van Van Persie. 

2u geleden

22:37

79' - Ook Borges is weer opgelapt (2-3)

De onderbrekingen zullen vast tot de nodige blessuretijd gaan leiden, straks. 

2u geleden

22:36

77' - Tanase en Timber kunnen verder (2-3)

Maar ondertussen ligt wel Borges op de grond. 

2u geleden

22:32

74' - Tanase en Timber op de grond (2-3)

Tanase begaat een forse overtreding op Timber, maar raakt daar zelf bij geblesseerd. En dat kan weleens een probleem vormen, want FCSB is door zijn wissels heen. De captain wordt nu behandeld op het veld, evenals Timber. 

2u geleden

22:31

De verdediger begaat een overtreding en wordt op de bon geslingerd. Die kaart kan hij hebben.

2u geleden

22:26

🔁 68' - Wissels bij beide ploegen (2-3)

Lixandru en Ngezana zijn vervangen door Edjouma en Chiriches, en dus is FCSB nu al door de wissels heen. Ondertussen komen Ueda en Larin bij Feyenoord in de ploeg voor Valente en Tengstedt. 

3u geleden

22:16

🔁 58' - Wissel bij Feyenoord (2-3)

Borges komt erin voor Sauer. 

3u geleden

22:13

⚽ 54' - FCSB vindt aansluiting (2-3)

Nu scoort FCSB. Wellenreuther krijgt een kopbal van invaller Toma niet voor de lijn weggewerkt: het horloge van de scheidsrechter gaat trillen. De voorzet is van Cisotti. 

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-speler Luciano Valente

Van Persie volgt plan: fatale wissel Valente was vooraf al gepland

  • Gisteren, 23:45
  • Gisteren, 23:45
Quinten Timber FSCB Feyenoord

Feyenoord-fans zijn woest om brute actie van Florin Tanase tegen Quinten Timber

  • Gisteren, 23:07
  • Gisteren, 23:07
Feyenoord-speler Quinten Timber

Feyenoord zakt door het ijs tegen FCSB: vervolg in Europa League schier onmogelijk

  • Gisteren, 23:01
  • Gisteren, 23:01
6 25 reacties
Reageren
25 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
864 Reacties
1.172 Dagen lid
4.582 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ongeacht de opstelling heb ik er een hard hoofd in. Noord, midden, West en zuid Europa : prima, maar Nederlandse clubs ZONDER UITZONDERING bijten zich altijd stuk op Oostblok ploegen, Polen als enige uitzondering. De rest wil wel voetballen, maar die ploegen is net alsof ze de Berlijnse muur op het veld hebben staan : zo stug en amper tegen te spelen.

FrankdeG
251 Reacties
25 Dagen lid
625 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@paitar, niet gelijk in smoesjes en excuses wegduiken. Nederlandse clubs verslaan de kampioenen van Engeland en Italie. Dan moet feijenoord wel tegen een nietig Roemeens clubje met een fractie van het budget van feijenoord kunnen winnen. Zelfs met een C team.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
864 Reacties
1.172 Dagen lid
4.582 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@FrankdeG tegen wie heb je het?

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.768 Reacties
978 Dagen lid
18.508 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@FrankdeG stop nou eens met bijnamen. Totaal onnodig. Waarom doe je dit?

Flamingo
296 Reacties
855 Dagen lid
1.999 Likes
Flamingo
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Klantenservice heb hem net al gerapporteerd, als we het allemaal ff doen. Helaas komt hij altijd weer terug.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
864 Reacties
1.172 Dagen lid
4.582 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Klantenservice dat juffershondje kan niet anders. Zelfs een volgend jaar pas geproduceerde zaadcel heeft meer creativiteit

TripleXXX
82 Reacties
72 Dagen lid
92 Likes
TripleXXX
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@FrankdeG wat een onzin weer…. Psv doet het geweldig in de CL, jouw andere club helaas niet. Maar nu niet gaan doen omdat Psv thuis won van Napoli dat de rest maar allemaal makkelijk is….

Joseph
Erkende gebruiker! Meer info
53 Reacties
1.055 Dagen lid
55 Likes
Joseph
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@peterdejong1983 Lijkt mij dat hij tegen zichzelf aan het praten is

TripleXXX
82 Reacties
72 Dagen lid
92 Likes
TripleXXX
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Klantenservice omdat het een zielig uitkeringstrekkertje is met een alcohol probleem?

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
864 Reacties
1.172 Dagen lid
4.582 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@TripleXXX je schat het wel erg hoog in.

TripleXXX
82 Reacties
72 Dagen lid
92 Likes
TripleXXX
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@peterdejong1983 hahahaha❤️

Vrij Dag
314 Reacties
571 Dagen lid
420 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Twee punten verspeeld. STOM Waarom Valente eruit halen? Persie faalt

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.768 Reacties
978 Dagen lid
18.508 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hmm, niet helemaal tevreden met de opstelling. Had zelf liever Bos en Ueda in de basis gezien.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
706 Reacties
1.172 Dagen lid
5.049 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tengstedt zal het nu moeten laten zien. Nu het om de knikkers gaat. Jan Plug is een jonge speler, maar er valt wat voor te zeggen om een centrale verdediger op die plek te laten starten ipv een ervaren back. Maar als hij nu slecht speelt, is dat pittig beroerd voor zijn ontwikkeling. (Alhoewel het met de Ligt en foutjes uiteindelijk ook goed is gekomen).

21
536 Reacties
35 Dagen lid
1.353 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Klantenservice Ueda was 2 dagen ziek hij koos zelf ervoor om op de bank te beginnen. @Mike Tengstedt doet het prima.

Vrij Dag
314 Reacties
571 Dagen lid
420 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@21 prima hoor prima gewoon door stommiteiten verloren

21
536 Reacties
35 Dagen lid
1.353 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vrij Dag tsjah na het wisselen werd het niks meer..

Vrij Dag
314 Reacties
571 Dagen lid
420 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Toch is het wel te begrijpen. Ik hoor net dat er bij de tehenstander7 man ontbreken, waaronder de gehele voorhoede

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
864 Reacties
1.172 Dagen lid
4.582 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Vrij Dag dat zegt tegen zulke ploegen helaas niks

Vrij Dag
314 Reacties
571 Dagen lid
420 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

bedankt robin bedankt. wat een waardeloze trainer. Niet 2 punten verspeeld maar zelf drie enEn een schande

the furyan
38 Reacties
14 Dagen lid
57 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

die lotomba is technisch zooo zwak wilt altijd meevoetballen vriend je bent een BACK eerst je verdedigende taken op orde dan meekomen bal afpakken en passen niet gaan dribbelen niet teveel doen hou het simpel. Deze jongen hij denkt dat ie als marcello moet spelen helemaal opkomen en dribbelen niet doen!!!

Vrij Dag
314 Reacties
571 Dagen lid
420 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@the furyan bos was ook waardeloos De wissels hebben Feyenoord genekt

the furyan
38 Reacties
14 Dagen lid
57 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@vrijedag feyenoord ik weet niet elke wedstrijd in europa laatste 15 min lijken ze allemaal op te zijn. klopt Bos geeft zn directe tegenstander elke keer teveel ruimte en tijd kan niet.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
706 Reacties
1.172 Dagen lid
5.049 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het centrum was zwak, Bos beroerd.. en Moussa. Wow. Woorden tekort. Zo slordig. Geen team. Echt gewoon slecht.

21
536 Reacties
35 Dagen lid
1.353 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Om te janken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
864 Reacties
1.172 Dagen lid
4.582 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ongeacht de opstelling heb ik er een hard hoofd in. Noord, midden, West en zuid Europa : prima, maar Nederlandse clubs ZONDER UITZONDERING bijten zich altijd stuk op Oostblok ploegen, Polen als enige uitzondering. De rest wil wel voetballen, maar die ploegen is net alsof ze de Berlijnse muur op het veld hebben staan : zo stug en amper tegen te spelen.

FrankdeG
251 Reacties
25 Dagen lid
625 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@paitar, niet gelijk in smoesjes en excuses wegduiken. Nederlandse clubs verslaan de kampioenen van Engeland en Italie. Dan moet feijenoord wel tegen een nietig Roemeens clubje met een fractie van het budget van feijenoord kunnen winnen. Zelfs met een C team.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
864 Reacties
1.172 Dagen lid
4.582 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@FrankdeG tegen wie heb je het?

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.768 Reacties
978 Dagen lid
18.508 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@FrankdeG stop nou eens met bijnamen. Totaal onnodig. Waarom doe je dit?

Flamingo
296 Reacties
855 Dagen lid
1.999 Likes
Flamingo
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Klantenservice heb hem net al gerapporteerd, als we het allemaal ff doen. Helaas komt hij altijd weer terug.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
864 Reacties
1.172 Dagen lid
4.582 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Klantenservice dat juffershondje kan niet anders. Zelfs een volgend jaar pas geproduceerde zaadcel heeft meer creativiteit

TripleXXX
82 Reacties
72 Dagen lid
92 Likes
TripleXXX
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@FrankdeG wat een onzin weer…. Psv doet het geweldig in de CL, jouw andere club helaas niet. Maar nu niet gaan doen omdat Psv thuis won van Napoli dat de rest maar allemaal makkelijk is….

Joseph
Erkende gebruiker! Meer info
53 Reacties
1.055 Dagen lid
55 Likes
Joseph
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@peterdejong1983 Lijkt mij dat hij tegen zichzelf aan het praten is

TripleXXX
82 Reacties
72 Dagen lid
92 Likes
TripleXXX
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Klantenservice omdat het een zielig uitkeringstrekkertje is met een alcohol probleem?

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
864 Reacties
1.172 Dagen lid
4.582 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@TripleXXX je schat het wel erg hoog in.

TripleXXX
82 Reacties
72 Dagen lid
92 Likes
TripleXXX
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@peterdejong1983 hahahaha❤️

Vrij Dag
314 Reacties
571 Dagen lid
420 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Twee punten verspeeld. STOM Waarom Valente eruit halen? Persie faalt

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.768 Reacties
978 Dagen lid
18.508 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hmm, niet helemaal tevreden met de opstelling. Had zelf liever Bos en Ueda in de basis gezien.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
706 Reacties
1.172 Dagen lid
5.049 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tengstedt zal het nu moeten laten zien. Nu het om de knikkers gaat. Jan Plug is een jonge speler, maar er valt wat voor te zeggen om een centrale verdediger op die plek te laten starten ipv een ervaren back. Maar als hij nu slecht speelt, is dat pittig beroerd voor zijn ontwikkeling. (Alhoewel het met de Ligt en foutjes uiteindelijk ook goed is gekomen).

21
536 Reacties
35 Dagen lid
1.353 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Klantenservice Ueda was 2 dagen ziek hij koos zelf ervoor om op de bank te beginnen. @Mike Tengstedt doet het prima.

Vrij Dag
314 Reacties
571 Dagen lid
420 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@21 prima hoor prima gewoon door stommiteiten verloren

21
536 Reacties
35 Dagen lid
1.353 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vrij Dag tsjah na het wisselen werd het niks meer..

Vrij Dag
314 Reacties
571 Dagen lid
420 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Toch is het wel te begrijpen. Ik hoor net dat er bij de tehenstander7 man ontbreken, waaronder de gehele voorhoede

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
864 Reacties
1.172 Dagen lid
4.582 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Vrij Dag dat zegt tegen zulke ploegen helaas niks

Vrij Dag
314 Reacties
571 Dagen lid
420 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

bedankt robin bedankt. wat een waardeloze trainer. Niet 2 punten verspeeld maar zelf drie enEn een schande

the furyan
38 Reacties
14 Dagen lid
57 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

die lotomba is technisch zooo zwak wilt altijd meevoetballen vriend je bent een BACK eerst je verdedigende taken op orde dan meekomen bal afpakken en passen niet gaan dribbelen niet teveel doen hou het simpel. Deze jongen hij denkt dat ie als marcello moet spelen helemaal opkomen en dribbelen niet doen!!!

Vrij Dag
314 Reacties
571 Dagen lid
420 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@the furyan bos was ook waardeloos De wissels hebben Feyenoord genekt

the furyan
38 Reacties
14 Dagen lid
57 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@vrijedag feyenoord ik weet niet elke wedstrijd in europa laatste 15 min lijken ze allemaal op te zijn. klopt Bos geeft zn directe tegenstander elke keer teveel ruimte en tijd kan niet.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
706 Reacties
1.172 Dagen lid
5.049 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het centrum was zwak, Bos beroerd.. en Moussa. Wow. Woorden tekort. Zo slordig. Geen team. Echt gewoon slecht.

21
536 Reacties
35 Dagen lid
1.353 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Om te janken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

FCSB - Feyenoord

Steaua Boekarest
4 - 3
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Lyon
6
10
15
2
Midtjylland
6
8
15
3
Aston Villa
6
6
15
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Betis
6
7
14
5
Freiburg
6
6
14
6
Ferencváros
6
5
14
7
Braga
6
5
13
8
Porto
6
4
13
9
Stuttgart
6
7
12
10
Roma
6
5
12
11
Nottm Forest
6
5
11
12
Fenerbahçe
6
4
11
13