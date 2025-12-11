Kijkers van FCSB - Feyenoord hebben zich aan het begin van de wedstrijd massaal op X gemeld om het uiterlijk van Elias Charalambous te becommentariëren. De Cypriotische trainer van FCSB zou qua uiterlijk veel weg hebben van zanger Danny Vera.

In de vierde minuut van de wedstrijd mocht FCSB een ingooi nemen aan de linkerkant van het veld. Toen het spel kort stillag, nam de regie Charalambous in beeld, de hoofdtrainer van de Roemeense formatie.

Charalambous was slechts zeer kort in beeld, maar dat was voor veel kijkers voldoende om de uiterlijke gelijkenissen te zien met zanger Danny Vera. Onder meer voormalig Tweede Kamerlid Peter Kwint schrijft op X: "Shoutout naar de Cypriotische Danny Vera die trainer is van FCSB."

Charalambous, 45 jaar, is sinds maart 2023 de hoofdtrainer van FSCB. Daarvoor stond hij aan het roer als coach bij Doxa Katokopias en Ethnikos Achnas op Cyprus.