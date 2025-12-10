De supporters van Feyenoord zijn erin geslaagd om het nummer ‘Mijn Feyenoord’ van Lee Towers de Top 2000 in te stemmen. De actie werd opgezet door 1908.nl en heeft dus succes opgeleverd. Het is nog niet bekend op welke plaats het lied van de Rotterdamse club staat, aangezien de hele lijst pas volgende week bekend wordt gemaakt.

Eind november zette 1908.nl een actie op om te proberen een Feyenoord-nummer in de Top 2000 te krijgen. Enkele dagen voor de stemming opende, hield de fanwebsite een eigen stemming waarin werd bepaald welk nummer de supporters op zouden stemmen. Daar kwam ‘Mijn Feyenoord’ van Lee Towers uit naar voren. Toen de stembussen van Radio 2 tussen 1 en 8 december geopend waren, hebben supporters van de Rotterdammers massaal op het nummer gestemd.

Deze week maakte Radio 2 de tien hoogst geklasseerde nummers op de hitlijst bekend en werd er ook een website geopend waarop gezocht kan worden of een nummer in de Top 2000 staat. Daaruit blijkt dat de actie van 1908.nl succes heeft opgeleverd, aangezien het lied in de hitlijst staat. Maandag zal bekend worden op welke plek het nummer van Lee Towers staat. Voor de zanger is het overigens niet zijn enige nummer in de lijst; ook zijn uitvoering van ‘You’ll Never Walk Alone’ staat in de lijst der lijsten.

Feyenoord is niet de enige Eredivisieclub waarvan de supporters met succes actie hebben gevoerd om een nummer de Top 2000 in te stemmen. Ook de fans van NEC zijn namelijk een actie begonnen. Ter ere van het 125-jarig bestaan van de Nijmeegse club hebben zij geprobeerd om ‘Dans je de hele nacht met mij’ van De Sjonnies de hitlijst in te stemmen, waar ook zij in zijn geslaagd.