Dick Advocaat heeft bij Vandaag Inside teruggeblikt op zijn plotselinge vertrek uit het Curaçao-kamp. Vlak voor de historische WK-plaatsing keerde de bondscoach terug naar Nederland wegens ‘familieomstandigheden’. Nu blijkt dat ook het overlijden van voormalig tv-presentatrice Viola Holt daarbij een rol speelde.

Vorige week verscheen in NRC een uitgebreid interview met Advocaat, waarin hij onder meer sprak over zijn gezondheid. “Ik ben gezond. Op mijn leeftijd is dat het belangrijkste. Ik ben blij als ik ’s ochtends gezond wakker word. Om mij heen zie ik veel narigheid. Zoals een zieke oud-voetballer, van mijn leeftijd, die fit moest worden voor een operatie. Of Viola Holt, die vanuit het niets wegviel. Ik kende Viola niet goed, maar schrok wel van het bericht”, zei hij. Holt overleed op 6 november, op 76-jarige leeftijd.

Overlijden Viola Holt raakt Advocaat diep

Op dat moment bereidde Advocaat zich met Curaçao voor op een historisch duel, maar toch verliet hij het trainingskamp. Het nieuws over Holt raakte hem diep. “Als je zo ver weg bent, in Jamaica, en zoiets gebeurt, denk je: ho, je zou toch niet hetzelfde meemaken. Ja, dan ga ik weg”, vertelt de bondscoach.

“Was dat de reden dat je vertrok?”, vraagt Wilfred Genee. Advocaat bevestigt: “Ja. Dat is het probleem als je steeds zo ver moet spelen. We zitten steeds tien uur in het vliegtuig.”

Op het moment dat Holt om het leven kwam, was ook zijn partner ziek. “Ik was misschien een beetje voorbarig om terug te gaan. Het was allemaal niet zo erg. Het is nogal wat als je dat doet. Maar wat ik zei: als ik vind dat ik dat moet doen, dan doe ik dat. Dan interesseren mij de consequenties niet. Het gaat prima met mijn vrouw”, zei de oefenmeester eerder bij Goedemorgen Eredivisie.

De 78-jarige oefenmeester herhaalt, zoals hij eerder al vaker deed, dat Curaçao zijn laatste klus als trainer is. “Moeten we een compilatie laten starten?”, grapt Genee, verwijzend naar de vele keren dat Advocaat zijn pensioen eerder aankondigde.