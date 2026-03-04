Noa Vahle begrijpt niet waarom de voetbalbond van Curaçao in zee is gegaan met Fred Rutten. De 63-jarige trainer werd onlangs aangesteld als opvolger van Dick Advocaat, die het WK van komende zomer vanwege de ziekte van zijn dochter aan zich voorbij moet laten gaan. Vahle zegt in de podcast HNM dat Guus Hiddink of Louis van Gaal wat haar betreft een beter alternatief waren geweest.

Nadat Advocaat eind februari wereldkundig maakte dat hij tóch niet met Curaçao na het WK gaat, werd Rutten snel gepresenteerd als zijn opvolger. Met de oud-trainer van onder meer FC Twente, PSV en Feyenoord aan het roer gaat het kleinste land dat zich ooit voor een mondiale eindronde wist te plaatsen, komende zomer proberen de huid duur te verkopen. Dat wordt nog een hele kluif: Curaçao stuit in groep E op achtereenvolgens Duitsland, Ecuador en Ivoorkust.

"Jeetje, man, Fred Rutten", zegt Vahle als de opvolging van Advocaat ter sprake komt in de podcast die zij maakt met Hélène Hendriks en Merel Ek. "Hij stond al op de lijst, eerder, maar ik begrijp dat niet zo goed. Ik dacht: waarom vraag je Hiddink niet?" Vahle weet zelf echter wel waarom de oud-bondscoach van Oranje, Zuid-Korea, Australië, Rusland én Curaçao niet opnieuw gepolst is: "Het schijnt dat hij bij de bond niet zo lekker ligt. Hij is niet, zeg maar, de Dick die daar heel veel effort in heeft gestopt. Dat is een beetje het gevoel vanuit Curaçao en dat is de reden dat ze hem niet meer gevraagd hebben. Maar ik denk: Guus Hiddink heeft zóveel ervaring op eindtoernooien, die kun je zó vragen om dat te doen."

'Sponsoren Curaçao hoopten op Louis van Gaal'

Vahle vertelt vervolgens dat bij sponsoren van de Curaçaose voetbalbond de wens leefde om eens naar een andere grote Nederlandse trainer te kijken: Louis van Gaal. De sportverslaggeefster weet echter niet of Van Gaal daadwerkelijk benaderd is. De gedachtengang kan Vahle wel degelijk volgen: "Je zou daar toch misschien een ietsje kleurrijker figuur voor zetten?"

VIDEO - Noa Vahle snapt keuze van Curaçao voor Fred Rutten niet: 'Waarom vraag je hém niet'