Kijkers woest: mist Serdar Gözübüyük na zeven seconden rode kaart bij NEC - PSV?

Het duel tussen NEC en PSV in de halve finale van de Eurojackpot KNVB Beker is dinsdagavond erg vervelend begonnen voor . De Kroatische aanvaller van PSV werd al na zeven seconden voetballen het slachtoffer van een gemene overtreding van NEC-verdediger .

De wedstrijd werd in De Goffert om 20.02 in gang gezet door Paul Wanner. De middenvelder van PSV speelde de bal terug op Joey Veerman, waarna meteen een lange bal volgde richting het strafschopgebied van NEC.

Daar ging Perisic het luchtduel aan met Dasa, waarna de Kroatische veteraan hard ten val kwam en op zijn rug belandde. Dasa had absoluut geen oog voor de bal, zette het blok voor Perisic en leek er doelbewust op uit om zijn tegenstander uit balans te brengen.

Perisic kon de wedstrijd na een intensieve blessurebehandeling uiteindelijk hervatten en Dasa kwam weg zonder straf. Sterker nog: scheidsrechter Serdar Gözübüyük floot niet eens voor een overtreding van de NEC-verdediger.

ESPN-commentator Mark van Rijswijk was absoluut niet gecharmeerd van de actie van Dasa: “Je bent heel kwetsbaar als je in de lucht bent. Dasa loopt hem dan in de rug. Perisic kan zich dan natuurlijk niet verdedigen. Hij kan ook niet bijsturen.”

“Dit is eigenlijk gewoon heel gevaarlijk wat Dasa doet”, vervolgde van Rijswijk. “Perisic gaat de lucht in en Dasa loopt doelbewust tegen hem aan op een manier waarvan je weet: ik heb de bal niet en mijn tegenstander gaat niet heel prettig op de grond komen. Dit is een overtreding, daar is geen twijfel over, maar ik vind het een vrij vervelende.”

Kijkers van het duel spreken op social media massaal schande van de actie van Dasa. “Deze overtredingen van Dasa en die van Edvardsen van zondag (tijdens PEC Zwolle – Ajax, red.) horen echt absoluut bij de meest gemene overtredingen die je kunt maken… Die zijn echt alleen maar bedoeld om je tegenstander te blesseren”, briest iemand bijvoorbeeld op X.