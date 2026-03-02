Jordi Cruijff moet zo snel mogelijk ingrijpen bij Ajax en Fred Grim eruit gooien, zo stelt Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. Als de nieuwe technisch directeur dit niet doet, is hij er volgens de journalist verantwoordelijk voor als Ajax zich niet plaatst voor de Champions League.

Ajax verkeert momenteel wederom niet in goede vorm. Zondagmiddag werd doelpuntloos gelijkgespeeld op bezoek bij PEC Zwolle, wat het vierde gelijkspel in vijf duels betekende. Sinds de aanstelling van Cruijff begin februari wisten de Amsterdammers alleen te winnen van Fortuna Sittard. “Onder Grim speelt Ajax met de week treuriger”, concludeert Driessen.

Artikel gaat verder onder video

Toch is directe plaatsing voor de Champions League nog niet uit zicht, omdat ook de concurrentie alsmaar punten blijft verspelen. De achterstand op nummer twee Feyenoord bedraagt momenteel vier punten. Voor Cruijff moet dit het moment zijn om in te grijpen, zo stelt Driessen. “Zoals hij terecht keihard ingreep bij Jong Ajax. Met Grim als eindverantwoordelijke technische man speelt Cruijff bij Ajax met vuur.” Bij de beloftenploeg sorteerde de trainerswissel effect, met zeven punten uit de laatste drie wedstrijden.

“Cruijff hintte eerder op een eventuele switch bij Ajax 1 als overwinningen zouden uitblijven”, gaat Driessen verder. De Amsterdammers spelen in de komende wedstrijden tegen FC Groningen (uit), Sparta Rotterdam (thuis), Feyenoord (uit) en FC Twente (thuis). “Dit is het moment voor Cruijff om in te grijpen”, stelt de verslaggever. “Moddert hij langer aan met het eerste elftal en onderneemt hij niets om de boel aan de praat te krijgen, dan is Cruijff ervoor verantwoordelijk als Ajax zich niet plaatst voor de Champions League.”