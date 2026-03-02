FC Utrecht droomt plots weer van Europees voetbal

Het sentiment in de Galgenwaard is in korte tijd gekanteld. Waar FC Utrecht wekenlang naar beneden moest kijken, lonkt plots de subtop. Na de 2-0 overwinning op AZ en een reeks van vier Eredivisie-duels zonder nederlaag staat de ploeg van Ron Jans achtste. En die positie geeft recht op play-offs om Europees voetbal.

"Nu hebben we 34 punten, dus we zijn officieel veilig. Maar het is natuurlijk beneden de stand van FC Utrecht en wat wij willen", zegt Ron Jans in een interview met ESPN. "Het is nu weer heel realistisch om Europees voetbal te halen."

De ervaren trainer zag tegen AZ eindelijk de energie die hij wil zien. "Dat is altijd de bedoeling geweest, ook toen het minder ging. Maar we staan nu weer achtste en hebben het in eigen hand."

Hoogtepunt voor Stepanov

Naast de sportieve opleving was er nog een persoonlijk hoogtepunt: de eerste treffer van Artem Stepanov in Utrechtse dienst. De jonge aanvaller bekroonde zijn optreden met een benutte strafschop – gegund door Dani de Wit – en onderstreepte daarmee zijn potentie.

Jans is lovend over zijn spits. "Hij kan afjagen, de bal vasthouden, zijn lichaam gebruiken, heeft snelheid en power. Het overzicht kan nog wat beter en zijn techniek is nog wat ongepolijst, maar het mooie is dat hij nu zijn eerste goal heeft gemaakt, omdat Dani de Wit hem een strafschop liet nemen."