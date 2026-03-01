Theo Janssen vindt vooralsnog enorm tegenvallen bij Feyenoord. Het spel van de transfervrije aanwinst is onacceptabel, stelt Janssen zondagavond bij Studio Voetbal.

In het praatprogramma wordt na FC Twente - Feyenoord (2-0) gesproken over de opties voor trainer Robin van Persie op de vleugels. Sterling viel in minuut 62 in voor Jordan Bos, die als linksbuiten stond opgesteld. Eerder in de wedstrijd was linksback Gijs Smal geblesseerd uitgevallen en vervangen door Bart Nieuwkoop, die vervolgens óók geblesseerd raakte en plaatsmaakte voor Jordan Lotomba.

“Van Persie vindt de plek links achterin zo'n probleem. Maar Jordan Bos speelde toch linksbuiten? Die kan je toch gewoon linksback zetten?”, vraagt Arno Vermeulen zich af. Daarop reageert presentator Sjoerd van Ramshorst: “Ja, maar dan kon hij Sterling niet inbrengen. Dat is ergens wel een probleem. Sterling moet speeltijd krijgen, maar hij moet ook gaan leveren.”

'Sterling moet helemaal geen speeltijd krijgen'

Volgens Theo Janssen moet Sterling echter ‘helemaal geen speeltijd krijgen’. “Van Persie is te veel bezig met van alles en nog wat. Aan de voorkant kun je een wedstrijd helemaal plannen. Je kan zeggen: oké, we gaan dit doen en die gaan we wisselen en dan gaan we dit doen, maar een wedstrijd gaat altijd anders.”

“Lekker belangrijk dat Sterling dertig minuten moet spelen”, aldus de voormalig middenvelder. “Hij kan ook dertig minuten hard gaan lopen straks. Het is typisch dat een beginnende trainer van tevoren alles wil plannen en dat hij Sterling blijkbaar fit wil maken voor die laatste drie wedstrijden, waarin wordt bepaald of ze tweede, derde of vierde worden. Dus daar is hij heel erg mee bezig.”

"Maar je moet je wedstrijd gewoon winnen. Daar moet je mee bezig zijn. Dan is het niet belangrijk of Sterling dertig minuten speelt. We hebben het gezien, toch? Jezus. Dat kan echt niet", haalt Janssen uit. "We hebben hem de vorige keer gezien en dat was niet heel goed. Dan ga je nu op hem letten, dan ben je iets minder kritisch en denk je: oké, als hij één of twee goede ballen geeft, zijn we tevreden. Hij heeft dertig minuten gespeeld. Het leek helemaal nergens op.” Volgens Van Ramshorst werd Sterling ‘zelfs een beetje uitgelachen door de FC Twente-supporters’.