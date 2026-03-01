Live voetbal 1

Sterling krijgt ervan langs bij Studio Voetbal: 'Jezus, dit kan echt niet'

Raheem Sterling
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
1 maart 2026, 22:29

Theo Janssen vindt Raheem Sterling vooralsnog enorm tegenvallen bij Feyenoord. Het spel van de transfervrije aanwinst is onacceptabel, stelt Janssen zondagavond bij Studio Voetbal.

In het praatprogramma wordt na FC Twente - Feyenoord (2-0) gesproken over de opties voor trainer Robin van Persie op de vleugels. Sterling viel in minuut 62 in voor Jordan Bos, die als linksbuiten stond opgesteld. Eerder in de wedstrijd was linksback Gijs Smal geblesseerd uitgevallen en vervangen door Bart Nieuwkoop, die vervolgens óók geblesseerd raakte en plaatsmaakte voor Jordan Lotomba.

“Van Persie vindt de plek links achterin zo'n probleem. Maar Jordan Bos speelde toch linksbuiten? Die kan je toch gewoon linksback zetten?”, vraagt Arno Vermeulen zich af. Daarop reageert presentator Sjoerd van Ramshorst: “Ja, maar dan kon hij Sterling niet inbrengen. Dat is ergens wel een probleem. Sterling moet speeltijd krijgen, maar hij moet ook gaan leveren.”

'Sterling moet helemaal geen speeltijd krijgen'

Artikel gaat verder onder video

Volgens Theo Janssen moet Sterling echter ‘helemaal geen speeltijd krijgen’. “Van Persie is te veel bezig met van alles en nog wat. Aan de voorkant kun je een wedstrijd helemaal plannen. Je kan zeggen: oké, we gaan dit doen en die gaan we wisselen en dan gaan we dit doen, maar een wedstrijd gaat altijd anders.”

“Lekker belangrijk dat Sterling dertig minuten moet spelen”, aldus de voormalig middenvelder. “Hij kan ook dertig minuten hard gaan lopen straks. Het is typisch dat een beginnende trainer van tevoren alles wil plannen en dat hij Sterling blijkbaar fit wil maken voor die laatste drie wedstrijden, waarin wordt bepaald of ze tweede, derde of vierde worden. Dus daar is hij heel erg mee bezig.”

"Maar je moet je wedstrijd gewoon winnen. Daar moet je mee bezig zijn. Dan is het niet belangrijk of Sterling dertig minuten speelt. We hebben het gezien, toch? Jezus. Dat kan echt niet", haalt Janssen uit. "We hebben hem de vorige keer gezien en dat was niet heel goed. Dan ga je nu op hem letten, dan ben je iets minder kritisch en denk je: oké, als hij één of twee goede ballen geeft, zijn we tevreden. Hij heeft dertig minuten gespeeld. Het leek helemaal nergens op.” Volgens Van Ramshorst werd Sterling ‘zelfs een beetje uitgelachen door de FC Twente-supporters’.

➡️ Meer over Feyenoord

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • zo 15 februari, 14:18
  • 15 feb. 14:18
  • 14
Steijn

Opmerkelijk: Sem Steijn valt in bij Feyenoord, maar wordt er ook weer afgehaald

  • zo 15 februari, 13:48
  • 15 feb. 13:48
  • 20
Anis Hadj Moussa van Feyenoord

Schaken verwacht megatransfer: ’50 miljoen euro (!) voor Hadj Moussa’

  • wo 25 februari, 13:11
  • 25 feb. 13:11
  • 7
1 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.277 Reacties
993 Dagen lid
16.516 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik denk dat ze bij feyenoord dik in de boot gaan met Sterling

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.277 Reacties
993 Dagen lid
16.516 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik denk dat ze bij feyenoord dik in de boot gaan met Sterling

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Twente - Feyenoord

FC Twente
2 - 0
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
2
0
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws