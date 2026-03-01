België in schok na charge Van Den Kerkhof: 'Geen herhaling laten zien, te vreselijk'

Een grove overtreding in België: Kevin Van Den Kerkhof werd zondagavond in het duel tussen Charleroi en Club Brugge weggestuurd na een zware tackle op Christos Tzolis. Scheidsrechter Bert Verbeke trok zonder aarzelen rood nadat de Charleroi-speler met twee gestrekte benen vooruit inkwam op de enkels van de Griekse aanvaller. Op sociale media wordt opgeroepen om Van Den Kerkhof maandenlang te schorsen.

De overtreding vond plaats rond het uur, op een moment dat Charleroi met 1-0 leidde in het Stade du Pays de Charleroi. Van Den Kerkhof vloog met beide voeten richting Tzolis, die op dat moment ruimte voor zich had. De ingreep werd onmiddellijk als buitensporig beoordeeld. Aleksandar Stankovic reageerde fel richting de Algerijns international en gebaarde: "Ben je gek?",.

Ook in de radioverslaggeving van het Belgische Radio 1 was de conclusie helder. "Van Den Kerkhof ging met zijn twee voeten richting de Griek. Ze moeten zelfs geen herhaling meer tonen, want het is vreselijk", zei Tom Boudeweel. "Die rechtervoet belandt op de enkel van Tzolis, dit is gewoon een correcte beslissing. Het is een gemene aanslag."

Tzolis bleef enige tijd liggen en moest behandeld worden. Hij trok zijn schoen en kous uit, maar kon de wedstrijd uiteindelijk hervatten. Van ernstig letsel was geen sprake. .

Wedstrijd kantelt na rode kaart

Voor rust was Charleroi de bovenliggende partij en kwam het via Cheick Keita op voorsprong. Club Brugge had moeite om kansen te creëren tegen het compacte spel van de thuisploeg.

Na de rode kaart moest Charleroi ruim een half uur met tien man verder. Club voerde de druk op en kreeg in de 74e minuut een strafschop. Tzolis nam zelf zijn verantwoordelijkheid en schoot de 1-1 binnen.

In de absolute slotfase besliste Joel Ordóñez het duel alsnog in Brugs voordeel. In minuut 90+10 zorgde hij met een krachtige uithaal voor de 1-2, waarmee Club Brugge optimaal profiteerde van de numerieke meerderheid.