Hij kwam binnen en maakte direct indruk, maar weet steeds minder vaak te overtuigen in het shirt van Feyenoord. Met de komst van heeft de verdediger er bovendien een directe concurrent bij gekregen. Dient zich in De Kuip een wisseling aan? Een analyse.

Ahmedhodzic kwam afgelopen zomer voor een bedrag van zeven miljoen euro over van Sheffield United. Hij werd een dag na zijn komst direct opgesteld in het Europese duel tegen Fenerbahçe. Hij overtuigde direct, ondanks dat hij geen tijd nodig had om te wennen aan zijn nieuwe werkomgeving. Dat was uitermate knap. Het enthousiasme was dan ook groot, maar inmiddels weet de voetballer uit Bosnië-Herzegovina steeds minder vaak te overtuigen en oogt hij minder stabiel dan zijn collega-verdediger Tsuyoshi Watanabe. Wat gaat er mis?

Klassieke verdediger

Ahmedhodzic is in de basis een klassieke verdediger. Fysiek sterk, agressief in de duels en niet bang om in te grijpen. In de fysieke Championship waren dat kwaliteiten waarmee hij zich onderscheidde. Het spel dat Feyenoord vraagt van zijn centrale verdedigers stelt echter andere eisen. De Rotterdammers spelen vaak hoog op het veld, domineren in balbezit en geven ruimte weg achter de laatste linie. En juist op die vlakken wordt het lastig voor de Bosniër.

Problemen met doordekken

Een terugkerend aandachtspunt bij Ahmedhodzic is het doordekken. In wedstrijden waarin Feyenoord de bovenliggende partij is en de defensie ver van het eigen doel staat, moet hij als centrale verdediger durven doorstappen richting het middenveld. Ahmedhodzic oogt daarin vaak onzeker. Het gevolg is twijfel, een fractie te laat komen en ruimte voor de tegenstander om onder de druk uit te spelen.

Aan de bal is het niet overtuigend

Ook in de opbouw is Ahmedhodzic geen meerwaarde. Zijn handelingssnelheid ligt relatief laag, waardoor passinglijnen richting het middenveld al snel afgesloten kunnen worden. In veel gevallen rest hem dan een veilige oplossing: een pass terug of in de breedte. Dat staat in schril contrast met eerdere centrumverdedigers bij Feyenoord, zoals David Hancko, die juist uitblonken in het versnellen van het spel aan de bal.

St. Juste in de basis?

De komst van St. Juste in de winterstop heeft de druk op Ahmedhodzic verder vergroot. De verdediger heeft in zijn eerste wedstrijden nog geen onuitwisbare indruk achtergelaten, maar zijn profiel sluit op papier beter aan bij Feyenoords spelopvatting. St. Juste beschikt over de snelheid om ruimte in de rug te verdedigen, durft door te stappen en is comfortabeler in balbezit. Daar staat tegenover dat Ahmedhodzic in verdedigend opzicht betrouwbaarder en sterker overkomt.

Feyenoord beschikt met Ahmedhodzic en St. Juste in ieder geval over twee duidelijk verschillende types centrumverdedigers. Dat is goed gezien door Dennis te Kloese, want dat kon Feyenoord goed gebruiken. In een speelstijl waarin hoog wordt verdedigd en het tempo in balbezit hoog moet liggen, lijkt het profiel van St. Juste het beste te passen in de meeste Eredivisie-wedstrijden.