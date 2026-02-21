Excelsior zet Feyenoord-huurling Chris-Kévin Nadje per direct uit selectie

Het huwelijk tussen Chris-Kévin Nadje en Excelsior lijkt uit te lopen op een mislukking. Hoofdtrainer Robin den Uil heeft de huurling van Feyenoord om disciplinaire redenen uit zijn selectie gezet.

Nadje is sinds de zomer van 2024 actief op de Nederlandse velden. De 24-jarige middenvelder uit Ivoorkust werd destijds voor ongeveer 500.000 euro door Feyenoord opgepikt bij het Franse FC Versailles.

Nadje kende echter een moeizaam debuutjaar in dienst van Feyenoord: hij kwam in alle competities niet verder dan dertien wedstrijden. Daarin wist de Ivoriaan geen doelpunt of assist te noteren.

Afgelopen zomer besloot Feyenoord Nadje op huurbasis bij stadsgenoot Excelsior te stallen. Mede door een blessure kwam hij tot dusver echter tot slechts zeven duels in dienst van de Kralingers, waarvan twee als basisspeler.

De laatste drie duels van Excelsior zat Nadje negentig minuten op de bank en vrijdagavond tegen Fortuna Sittard (2-1 nederlaag) ontbrak hij zelfs volledig in de wedstrijdselectie. Nu blijkt dat Nadje vanwege disciplinaire redenen verbannen is, meldt het Algemeen Dagblad zaterdag.

Onduidelijk is of het gaat om een definitieve verbanning. “Het is nog niet zeker of Nadje nu terug wordt gestuurd naar Feyenoord of voorlopig wel in Kralingen blijft. In ieder geval maakt hij geen deel meer uit van de selectie en zal het ‘Nadje voor de sfeer’ niet meer op Woudestein klinken”, klinkt het.

Nadje heeft nog een contract tot medio 2028 bij Feyenoord.