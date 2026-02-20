heeft deze week voor het eerst getraind bij Feyenoord. Robin van Persie is van mening dat de 82-voudig Engels international ‘buitencategorie’ is en stelt dat de aanvaller dit op de training ook al ‘bij vlagen’ heeft laten zien. Toch zal het nog wel even duren voor Sterling negentig minuten kan spelen in een wedstrijd.

Sterling werd ruim een week geleden uit het niets door Feyenoord gepresenteerd en zondag zat de aanvaller voor het eerst op de tribune. Begin deze week reisden de Rotterdammers naar België af, omdat de Engelsman daar wel mocht meetrainen terwijl hij nog in afwachting was van zijn werkvergunning. Donderdag kreeg Sterling zijn werkvergunning, waardoor hij zondag kan debuteren tegen Telstar.

Op zijn persconferentie krijgt Van Persie de vraag hoe de eerste trainingsweek van Sterling hem is bevallen. “Raheem heeft dinsdag voor het eerst met de groep getraind, dat was voor hem voor het eerst met een groep in een aantal maanden”, begint de oefenmeester. “Als je dan in kleine momenten ziet wat voor keuzes hij maakt en hoe snel hij denkt… Dan zie je wel dat andere spelers dat ook zien en daar echt op aangaan.” De trainer zag dat zijn andere spelers graag wilden laten zien dat zij ‘ook goed zijn’. “Dat droop er wel vanaf tijdens de trainingen.”

Van Persie benadrukt dat Sterling nog wel fitter moet worden. “Maar het is in mijn ogen een speler van de buitencategorie. Dat heeft hij al bij vlagen laten zien tijdens de trainingsmomenten. Dat je denkt: Pfoe, dat gaat in een keer wel heel snel”, schuift de oud-spits zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. “Dat vond ik leuk om te zien en de spelers duidelijk ook.”

'Zo snel mogelijk negentig minuten'

Sterling heeft sinds mei geen wedstrijd meer gespeeld, dus zal het nog even duren voor hij weer helemaal wedstrijdfit is. Het is wel de intentie van Van Persie om de vleugelspeler zondag minuten te geven, afhankelijk van hoe hij de training van zaterdag doorstaat. “Het ziet er allemaal positief uit, maar we moeten wel voorzichtig zijn. Hij heeft nog even nodig om echt wedstrijdfit te worden en straks negentig minuten te kunnen spelen. Dat kan zondag niet en de week erop ook nog niet. Maar we gaan het wel zo snel mogelijk proberen.”