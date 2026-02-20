Vincent Kompany heeft op de persconferentie van Bayern München uitgehaald naar José Mourinho na de racismerel rondom Benfica-speler en Real Madrid-ster Vinícius Junior. De Portugese trainer legde de verantwoordelijkheid bij de aanvaller van de Spaanse club, tot ongenoegen van Kompany.

Vinícius maakte dinsdag op fraaie wijze de enige treffer van de heenwedstrijd van de tussenronde van de Champions League tussen Benfica en Real Madrid. Na zijn treffer maakte de Braziliaan melding bij de scheidsrechter van racistische uitlatingen van Prestianni. De Argentijn hield zijn shirt voor zijn mond en zou racistische opmerkingen hebben gemaakt richting Vinícius. Volgens de Braziliaan is dat ook door meerdere spelers van Real Madrid gehoord.

Waar de spelers van Real Madrid zich achter hun ploeggenoot schaarden, besloot Mourinho de aanval te kiezen. “Ik zei tegen hem dat hij zijn doelpunt anders had moeten vieren. Bij deze club is Eusébio een legende, een zwarte speler. Benfica is geen racistische club”, zo maakte The Special One duidelijk. De oefenmeester benadrukte dat hij vond dat Vinícius provoceerde met zijn manier van juichen.

Kompany schrikt van uitspraken Mourinho

Op de persconferentie van Bayern München laat Kompany zijn ongenoegen over deze uitspraken merken. “Mourinho trekt de integriteit van Vinícius in twijfel door het over die manier van juichen te hebben”, aldus de Belg met een Congolese vader. “Dat is totaal verkeerd leiderschap en iets dat we niet moeten accepteren.”

Ook het betrekken van Eusébio bij de situatie vindt Kompany kwalijk. “Besef wat zwarte spelers in de jaren zestig hebben meegemaakt. Was Mourinho erbij om te zien Eusébio met Benfica meemaakte tijdens uitwedstrijden in Portugal of elders in Europa?”, vraagt de voormalig verdediger zich af. “Het enige wat zwarte spelers toen konden doen is zwijgen, erboven staan. Zo was dat voor Eusébio waarschijnlijk ook. En om dan nu Vinícius aan te vallen, die gelukkig wél zijn stem kan laten horen…”, foetert de trainer.

Volgens Kompany is het niet belangrijk welke straf Prestianni krijgt als bewezen wordt dat hij zich daadwerkelijk racistisch heeft uitgelaten. “Ik hoop dat er ruimte is voor iemand die iets verkeerds heeft gedaan om zijn excuses aan te bieden. Dat moet ook meegenomen worden bij het geven van een straf”, aldus de Bayern-trainer. Kompany hoopt dat ook Mourinho zijn excuses aanbiedt. “Iedereen die met hem heeft gewerkt houdt van hem. Ik veroordeel hem ook niet als mens, maar hij heeft een fout gemaakt”, besluit hij.