Een video die het officiële clubaccount van Benfica woensdagmiddag deelde op X, maakt de nodige tongen los. Na de uitspraken van , die stellig beweerde dat vijf keer een ‘aap’ noemde, komt de Portugese club met een reactie in de vorm van beelden. De opponent van Real Madrid betwist daarin de lezing van Mbappé.

De Champions League-wedstrijd tussen Benfica en Real Madrid (0-1) werd dinsdagavond ontsierd door een mogelijke racistische belediging van Prestianni aan het adres van Vinícius. De UEFA is inmiddels een onderzoek gestart naar het incident. Ondertussen spraken onder anderen Kylian Mbappé, Álvaro Arbeloa, Fede Valverde, Trent Alexander-Arnold en Aurélien Tchouaméni hun steun uit voor hun teamgenoot. Vooral Mbappé was stellig: volgens hem was duidelijk te zien dat Prestianni Vinícius vijf keer een ‘aap’ noemde.

Benfica deelde vervolgens via sociale media een video van het bewuste moment. Daarbij plaatste de club een bijschrift dat lijkt te reageren op de uitspraken van Mbappé. “Zoals de beelden laten zien, konden de spelers van Real Madrid, gezien de afstand, onmogelijk hebben gehoord wat zij beweren te hebben gehoord”, schrijft de Portugese club.

In verschillende talen wordt met verbazing gereageerd op het fragment. Volgens sommige supporters is er juist sprake van een klein afstandsverschil, waardoor het goed mogelijk zou zijn dat Mbappé de vermeende racistische uitlatingen wél heeft kunnen horen. Omdat Prestianni tijdens het moment zijn shirt omhoogtrok, is het voor liplezers bovendien lastig vast te stellen wat er daadwerkelijk is gezegd.