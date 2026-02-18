Live voetbal 2

Hélène Hendriks leest vervelend bericht over geblesseerde Botman voor

Helene Hendriks leest bericht voor
Foto: © Ziggo Sport
18 februari 2026, 18:59

Sven Botman is woensdagavond niet van de partij tijdens de Champions League-tussenronde tussen Qarabag en Newcastle United. De Nederlander staat niet op het wedstrijdformulier van The Magpies vanwege een rugblessure. Dat leest Hélène Hendriks in de voorbeschouwing van Ziggo Sport voor vanaf haar telefoon.

Botman is normaal gesproken een vaste waarde bij Newcastle United, maar ontbrak afgelopen zaterdag tegen Aston Villa ook al vanwege rugklachten. Tussen 29 november en 12 december moest hij eveneens negen duels missen door een kwetsuur aan zijn onderrug.

Ziggo Sport verzorgt een voorbeschouwing op het duel tussen Qarabag en Newcastle United, waar presentatrice Hendriks aanwezig is met analisten Wim Kieft en Theo Janssen. Vlak voor de aftrap pakt ze haar mobiele telefoon erbij. “Ik zei net nog bij de opstelling: we kijken specifiek naar één man. Ik zal eens opzoeken wat er aan de hand is. Geen Botman dus. Hij is licht geblesseerd en is er niet bij. Hij zal niet in actie komen. Jammer”, aldus Hendriks met de vervelende mededeling.

Newcastle, dat op de tiende plaats staat in de Premier League, start met de volgende elf namen:

Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Willock, Tonali, Woltemade; Elanga, Gordon, Barnes.

Voor Qarabag beginnen de volgende elf spelers:

Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Montiel, Zoubir; Duran.

Qarabağ - Newcastle

Qarabağ
1 - 6
Newcastle United
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Sven Botman

Sven Botman
Newcastle United
Team: Newcastle
Leeftijd: 26 jaar (12 jan. 2000)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Newcastle
15
1
2024/2025
Newcastle
1
0
2024/2025
Newcastle
8
0
2023/2024
Newcastle
17
2

Stand UEFA Champions League 2025/2026

