Live voetbal 5

Schreuder persoonlijk rond met Anderlecht, clubs nog niet akkoord

Alfred Schreuder in zijn tijd bij Ajax
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
18 februari 2026, 20:36

Alfred Schreuder heeft een persoonlijk akkoord bereikt met RSC Anderlecht om de nieuwe hoofdtrainer te worden, zo weet Het Nieuwsblad. De Belgen hebben echter nog geen overeenkomst gesloten met zijn club Al-Diraiyah FC.

Vorige week werd duidelijk dat Schreuder op het lijstje staat van Anderlecht. De Nederlander was in eerste instantie niet de belangrijkste kandidaat om aan de slag te gaan op het Lotto Park, maar na het afhaken van Jon Dahl Tomasson gaat de club uit Brussel vol voor de voormalig Ajax-trainer. Afgelopen weekend werd al gemeld dat de afkoopsom van Schreuder het grootste obstakel vormt.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Het Nieuwsblad hebben Schreuder en Anderlecht woensdag een persoonlijk akkoord bereikt over een dienstverband. Of de trainer daadwerkelijk naar België gaat, is echter geen uitgemaakte zaak. Schreuder heeft namelijk nog een contract tot het einde van het seizoen bij de Saudische tweedeklasser.

De oefenmeester wil zelf dolgraag terugkeren naar Europa. Zo zou Schreuder financieel willen inleveren om te vertrekken uit het Midden-Oosten. Of hij zijn huidige werkgever kan overtuigen mee te werken aan een vertrek, zal echter moeten blijken. Bij Anderlecht houdt men er rekening mee dat Schreuder vrijdag nog langs de lijn zal staan als Al-Diraiyah het opneemt tegen Al-Orobah. Jérémy Taravel zal dan interimtrainer zijn als Anderlecht het zondag opneemt tegen Zulte Waregem. Hij zou eventueel ook het seizoen af kunnen maken in de Belgische hoofdstad, maar dat heeft absoluut niet de voorkeur.

➡️ Meer nieuws over Alfred Schreuder

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Technisch directeur Wolfsburg spreekt steun uit voor Simonis

Paul Simonis in gesprek met Anderlecht, ook Van Bommel en Martens in beeld

  • ma 9 februari, 06:25
  • 9 feb. 06:25
  • 2
Marc Overmars

Anderlecht polst Marc Overmars als nieuwe technisch directeur

  • ma 16 februari, 18:12
  • 16 feb. 18:12
Alfred Schreuder

Alleen afkoopsom houdt Alfred Schreuder nog weg bij Anderlecht

  • za 14 februari, 10:58
  • 14 feb. 10:58
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Alfred Schreuder

Alfred Schreuder
Al Draih
Team: Draih
Functie: Coach
Leeftijd: 53 jaar (2 nov. 1972)

Meer info

Stand Pro League 2025/2026

Pro League
GS
DS
PT
2
Sint-Truiden
25
12
51
3
Club Brugge
25
17
50
4
Anderlecht
25
0
37
5
Gent
25
4
36
6
Mechelen
25
3
36

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel