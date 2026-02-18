Alfred Schreuder heeft een persoonlijk akkoord bereikt met RSC Anderlecht om de nieuwe hoofdtrainer te worden, zo weet Het Nieuwsblad. De Belgen hebben echter nog geen overeenkomst gesloten met zijn club Al-Diraiyah FC.

Vorige week werd duidelijk dat Schreuder op het lijstje staat van Anderlecht. De Nederlander was in eerste instantie niet de belangrijkste kandidaat om aan de slag te gaan op het Lotto Park, maar na het afhaken van Jon Dahl Tomasson gaat de club uit Brussel vol voor de voormalig Ajax-trainer. Afgelopen weekend werd al gemeld dat de afkoopsom van Schreuder het grootste obstakel vormt.

Volgens Het Nieuwsblad hebben Schreuder en Anderlecht woensdag een persoonlijk akkoord bereikt over een dienstverband. Of de trainer daadwerkelijk naar België gaat, is echter geen uitgemaakte zaak. Schreuder heeft namelijk nog een contract tot het einde van het seizoen bij de Saudische tweedeklasser.

De oefenmeester wil zelf dolgraag terugkeren naar Europa. Zo zou Schreuder financieel willen inleveren om te vertrekken uit het Midden-Oosten. Of hij zijn huidige werkgever kan overtuigen mee te werken aan een vertrek, zal echter moeten blijken. Bij Anderlecht houdt men er rekening mee dat Schreuder vrijdag nog langs de lijn zal staan als Al-Diraiyah het opneemt tegen Al-Orobah. Jérémy Taravel zal dan interimtrainer zijn als Anderlecht het zondag opneemt tegen Zulte Waregem. Hij zou eventueel ook het seizoen af kunnen maken in de Belgische hoofdstad, maar dat heeft absoluut niet de voorkeur.