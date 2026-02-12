Jon Dahl Tomasson geldt als belangrijkste kandidaat om Besnik Hasi op te volgen bij Anderlecht. De oud-Feyenoord-spits zit momenteel zonder club, nadat hij in oktober werd ontslagen als bondscoach van Zweden. Ook Alfred Schreuder staat op het lijstje van de Belgische club, maar zijn komst kan lastig worden.

Volgens onder meer het Algemeen Dagblad richt Anderlecht de pijlen op Tomasson. De Deen was eerder werkzaam bij de nationale ploeg van Zweden (als bondscoach), Blackburn Rovers, Malmö FF, Roda JC en Excelsior. Als voetballer heeft de spits een verleden bij Feyenoord, AC Milan en VfB Suttgart.

Op 1 februari werd Hasi ontslagen bij Anderlecht. Een 2-0-nederlaag tegen Standard Luik zorgde voor een directe beëindiging van de samenwerking tussen de Belgische club en de 54-jarige oefenmeester. Anderlecht bezet momenteel de vierde plaats in de Belgische Pro League.

Een van de eerste namen die werd genoemd als opvolger, was die van Maarten Martens. De Belg was vlak daarvoor ontslagen bij AZ. Dat gold ook voor Paul Simonis, die zonder club zit na zijn congé bij VfL Wolfsburg. Nu voegt ook Alfred Schreuder zich bij dat lijstje.

De broer van NEC-succestrainer Dick Schreuder werkte eerder in België, bij Club Brugge, en staat nu onder contract bij Al-Diraiyah FC. Die ploeg komt uit in de tweede klasse van Saudi-Arabië. Het AD verwacht dat de komst van Schreuder ‘financieel een moeilijk verhaal wordt’.

Update: Tomasson wordt niet de nieuwe trainer van Anderlecht

Volgens Joost Blaauwhof van Voetbal International ziet Tomasson af van een trainersfunctie bij Anderlecht. Mede omdat de Belgische club nog een technisch directeur heeft, gaat de Deen niet in op de club.