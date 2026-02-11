Live voetbal

René Wagelaar: 'Danny Buijs wil weg bij Fortuna en spreekt met andere clubs'

Rene Wagelaar: 'Danny Buijs wil weg bij Fortuna en spreekt met enkele Eredivisie-clubs'
11 februari 2026, 08:47

Fortuna Sittard-trainer Danny Buijs is in gesprek met meerdere clubs uit de Eredivisie. Dat claimt voetbalanalist René Wagelaar te weten in het programma Voetbaltijd.

Wagelaar bespreekt in de wekelijkse talkshow de mogelijke verschuivingen op de trainersmarkt richting het nieuwe seizoen. Volgens de voormalig zaakwaarnemer gaat er deze zomer veel gebeuren, ook met trainers die nog een doorlopend contract hebben.

Buijs is daar volgens Wagelaar een duidelijk voorbeeld van. De analist schat de kans groot in dat de coach van het goed presterende Fortuna Sittard na dit seizoen vertrekt uit Limburg. “Danny Buijs is op dit moment al met enkele Eredivisie-clubs in gesprek”, stelt Wagelaar. “Hij wil een stap maken en weg bij Fortuna Sittard, waar het ook erg onrustig is.”

Welke clubs concreet belangstelling hebben, laat Wagelaar in het midden. Buijs zelf sprak zich in oktober nog uit over zijn toekomst en gaf toen aan meerdere scenario’s voor ogen te hebben, mocht hij Fortuna op enig moment verlaten.

Subtop of Duitsland

“Dan zie ik twee paden”, zei Buijs destijds. “De subtop van Nederland, een club die structureel in de top acht speelt en misschien een keer Europees voetbal haalt. Of het buitenland. Ik ben enorm gecharmeerd van het Duitse voetbal. Ik ga graag kijken bij Borussia Mönchengladbach en FC Köln.”

Als we kijken naar de clubs in de Nederlandse subtop, is de invulling van de trainerspositie voor het nieuwe seizoen nog geen uitgemaakte zaak bij onder meer Sparta Rotterdam en FC Utrecht.

Is Danny Buijs toe aan een stap omhoog?

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vriendje Stokvis
1.802 Reacties
509 Dagen lid
8.835 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lekker van Persie vervangen, No Nonsens. Voetballen naar de mogelijkheden. Hou het simpel. Doe maar normaal dan doe je gek genoeg. Zo is Danny.

Fortuna - Sparta

Fortuna Sittard
2 - 2
Sparta Rotterdam
Gespeeld op 7 feb. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Danny Buijs

Danny Buijs
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Functie: Coach
Leeftijd: 43 jaar (21 jun. 1982)

Meer info

