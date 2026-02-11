Fortuna Sittard-trainer Danny Buijs is in gesprek met meerdere clubs uit de Eredivisie. Dat claimt voetbalanalist René Wagelaar te weten in het programma Voetbaltijd.

Wagelaar bespreekt in de wekelijkse talkshow de mogelijke verschuivingen op de trainersmarkt richting het nieuwe seizoen. Volgens de voormalig zaakwaarnemer gaat er deze zomer veel gebeuren, ook met trainers die nog een doorlopend contract hebben.

Buijs is daar volgens Wagelaar een duidelijk voorbeeld van. De analist schat de kans groot in dat de coach van het goed presterende Fortuna Sittard na dit seizoen vertrekt uit Limburg. “Danny Buijs is op dit moment al met enkele Eredivisie-clubs in gesprek”, stelt Wagelaar. “Hij wil een stap maken en weg bij Fortuna Sittard, waar het ook erg onrustig is.”

Welke clubs concreet belangstelling hebben, laat Wagelaar in het midden. Buijs zelf sprak zich in oktober nog uit over zijn toekomst en gaf toen aan meerdere scenario’s voor ogen te hebben, mocht hij Fortuna op enig moment verlaten.

Subtop of Duitsland

“Dan zie ik twee paden”, zei Buijs destijds. “De subtop van Nederland, een club die structureel in de top acht speelt en misschien een keer Europees voetbal haalt. Of het buitenland. Ik ben enorm gecharmeerd van het Duitse voetbal. Ik ga graag kijken bij Borussia Mönchengladbach en FC Köln.”

Als we kijken naar de clubs in de Nederlandse subtop, is de invulling van de trainerspositie voor het nieuwe seizoen nog geen uitgemaakte zaak bij onder meer Sparta Rotterdam en FC Utrecht.