Fledderus verbaasd over bod van 20 miljoen op Sano: 'Hij wordt gehypet'

Kodai Sano en Mark-Jan Fledderus
Foto: © Imago/FCUpdate/Realtimes
11 februari 2026, 09:50

Mark-Jan Fledderus kijkt met verbazing naar het bedrag van twintig miljoen euro dat het Engelse Nottingham Forest zou hebben geboden op NEC-middenvelder Kodai Sano. Dat laat de strategisch adviseur van Como weten in gesprek met FCUpdate.

“Waanzin”, noemt Fledderus het bedrag dat door de nummer zeventien van de Premier League op tafel zou zijn gelegd voor de Japanse spelmaker. “Ik vind het een goede speler, maar eerlijk gezegd denk ik wel dat hij een beetje gehypet is. Ik ken de markt en weet wat voor spelers normaal gesproken twintig miljoen kosten. Dan vraag ik me af of Sano dat bedrag echt waard is. Maar goed, er zijn blijkbaar clubs die dat wel denken.”

Toch ziet Fledderus ook een positieve kant aan de ontwikkeling. “Het is goed voor het Nederlandse voetbal dat dit soort bedragen worden genoemd en ook daadwerkelijk worden geboden. Dat zegt iets over hoe de Eredivisie internationaal wordt gewaardeerd.”

Fledderus put daarbij uit zijn eigen ervaring als technisch directeur van FC Groningen. In 2022 verkocht hij spits Jørgen Strand Larsen voor twaalf miljoen euro aan Celta de Vigo. “Dat was de duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van FC Groningen. Ik denk dat FC Groningen historisch gezien een grotere club is dan NEC. Ik had nooit verwacht dat er een paar jaar later bij NEC ineens zulke bedragen voor een speler zouden langskomen.”

