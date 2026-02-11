Tottenham ontslaat Thomas Frank, toekomst John Heitinga onduidelijk

Tottenham Hotspur heeft ingegrepen en hoofdtrainer Thomas Frank (52) per direct ontslagen. Dat nieuws meldt The Athletic woensdagochtend, kort na de 1-2 nederlaag van de Spurs tegen Newcastle United.

Woensdagavond kwam Tottenham in eigen huis in actie tegen The Magpies, maar het team verloor opnieuw, waardoor de druk op Frank alleen maar toenam. De Deense trainer presteert zwaar teleurstellend met een zestiende plek in de Premier League, en dat kost hem nu zijn baan.

Artikel gaat verder onder video

Wat het ontslag van Frank betekent voor assistent-trainer John Heitinga, is nog onduidelijk. Heitinga werd een maand geleden aangesteld om de resultaten van de Spurs te verbeteren, zonder dat de club meteen afscheid hoefde te nemen van Frank. Die strategie heeft niet gewerkt.

"Thomas werd in juni 2025 aangesteld en we waren vastbesloten hem de tijd en ondersteuning te geven die hij nodig had om samen aan de toekomst te bouwen. De resultaten en prestaties hebben het bestuur echter doen concluderen dat een verandering op dit moment in het seizoen noodzakelijk is", laat de club weten in een statement.

Frank zal niet meer op de bank zitten wanneer Tottenham over twee weken de Londense derby tegen Arsenal speelt. De clubleiding staat voor de taak om snel een vervanger te vinden en de crisis bij de Spurs te keren.