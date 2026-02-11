Live voetbal

Tottenham ontslaat Thomas Frank, toekomst John Heitinga onduidelijk

John Heitinga en Thomas Frank op de bank bij Tottenham Hotspur - West Ham United
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
11 februari 2026, 11:18

Tottenham Hotspur heeft ingegrepen en hoofdtrainer Thomas Frank (52) per direct ontslagen. Dat nieuws meldt The Athletic woensdagochtend, kort na de 1-2 nederlaag van de Spurs tegen Newcastle United.

Woensdagavond kwam Tottenham in eigen huis in actie tegen The Magpies, maar het team verloor opnieuw, waardoor de druk op Frank alleen maar toenam. De Deense trainer presteert zwaar teleurstellend met een zestiende plek in de Premier League, en dat kost hem nu zijn baan.

Wat het ontslag van Frank betekent voor assistent-trainer John Heitinga, is nog onduidelijk. Heitinga werd een maand geleden aangesteld om de resultaten van de Spurs te verbeteren, zonder dat de club meteen afscheid hoefde te nemen van Frank. Die strategie heeft niet gewerkt.

"Thomas werd in juni 2025 aangesteld en we waren vastbesloten hem de tijd en ondersteuning te geven die hij nodig had om samen aan de toekomst te bouwen. De resultaten en prestaties hebben het bestuur echter doen concluderen dat een verandering op dit moment in het seizoen noodzakelijk is", laat de club weten in een statement.

Frank zal niet meer op de bank zitten wanneer Tottenham over twee weken de Londense derby tegen Arsenal speelt. De clubleiding staat voor de taak om snel een vervanger te vinden en de crisis bij de Spurs te keren.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.195 Reacties
975 Dagen lid
16.328 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Nou zet heitinga maar niet aan het roer daar dan zinkt je de moed in de schoenen hopelijk zijn ze zo wijze daar. Bij de spur omdat niet te doen

Thomas Frank

Thomas Frank
Tottenham Hotspur
Team: Spurs
Functie: Coach
Leeftijd: 52 jaar (9 okt. 1973)

