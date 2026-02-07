Man United verslaat Tottenham Hotspur, supporter kan bijna naar de kapper

Manchester United heeft zondagmiddag een overtuigende zege geboekt op Tottenham Hotspur. Op een regenachtig Old Trafford won de ploeg van Michael Carrick met 2-0, mede geholpen door een vroege rode kaart voor Cristian Romero. Bryan Mbeumo en Bruno Fernandes tekenden voor de doelpunten in een duel dat na rust nooit meer echt spannend werd.

Rode kaart kantelt wedstrijd

Manchester United begon fel en zette Tottenham al vroeg onder druk. Na een levendige openingsfase sloeg het duel halverwege de eerste helft definitief om. Cristian Romero ging met gestrekt been in op Casemiro en zag na tussenkomst van de scheidsrechter onverbiddelijk rood. Voor het gevaarlijk spel krijgt hij automatisch drie wedstrijden schorsing, maar omdat het Romero's tweede rode kaart van het seizoen is, komt daar een vierde wedstrijd schorsing bij.

Spurs moesten ruim een uur met tien man verder en dat bleek een onmogelijke opgave. United rook bloed en voerde de druk op. Dat overwicht werd in de 38ste minuut beloond met een fraai trainingsdoelpunt: na een slimme corner van Bruno Fernandes en een kaats van Kobbie Mainoo stond Bryan Mbeumo volledig vrij. De aanvaller bleef ijzig kalm en schoof de bal onhoudbaar langs Guglielmo Vicario: 1-0.

Na rust probeerde Tottenham via speldenprikken nog iets te forceren, maar het was vooral United dat het tempo bepaalde. De thuisploeg liet de bal soepel rondgaan, kreeg nog twee treffers afgekeurd wegens buitenspel en zag Vicario meerdere keren reddend optreden.

In de 81ste minuut viel alsnog de beslissing. Diogo Dalot slingerde een voorzet het strafschopgebied in, waarna Fernandes alert bleef en de bal beheerst in de verre hoek werkte. Met de 2-0 was het duel definitief beslist. Manchester United speelde de wedstrijd professioneel uit en boekte een verdiende overwinning.

In de slotfase viel Joshua Zirkzee nog in, terwijl Tyrell Malacia op de bank bleef bij de thuisploeg. Bij Tottenham deden Micky van de Ven en Xavi Simons de hele wedstrijd mee.

Supporter kan bijna naar de kapper

Voor Manchester United is het de vierde opeenvolgende zege op rij in een officiële wedstrijd. Als de uitwedstrijd tegen West Ham United dinsdagavond wordt gewonnen, kan supporter Frank Ilett eindelijk naar de kapper. Hij besloot in oktober 2024 om zijn haar niet meer te knippen totdat Manchester United vijf zeges op rij zou boeken. Zijn enorme haardos leverde Frank sindsdien bijna een miljoen volgers op Instagram op.

Dankzij de zege blijft Manchester United deze speelronde vierde staan in de Premier League, terwijl Tottenham terug te vinden is op de veertiende plek.