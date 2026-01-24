Arne Slot beleeft horroravond met late nederlaag en haalt verhaal bij arbitrage

Liverpool heeft zaterdagavond een uiterst pijnlijke nederlaag geïncasseerd op bezoek bij Bournemouth. In een duel dat tot diep in blessuretijd alle kanten op ging, trok de ploeg van Andoni Iraola met 3-2 aan het langste eind tegen de ploeg van Arne Slot. Het beslissende doelpunt viel pas in de 95e minuut en zorgde voor pure euforie op de tribunes van het Vitality Stadium.

Liverpool begon dominant, maar keek halverwege de eerste helft plots tegen een achterstand aan. Evanilson profiteerde in de 26e minuut van een chaotisch moment in de defensie, waarbij Joe Gomez en Alisson elkaar raakten en de Braziliaan de bal binnen kon werken. Nog geen tien minuten later werd het erger voor de bezoekers: Álex Jiménez dook achter de verdediging op en schoof de bal door de benen van Alisson voor de 2-0. Pijnlijk was dat Virgil van Dijk bij beide doelpunten een ongelukkige rol vertolkte.

De ploeg van Slot herpakte zich vlak voor rust. Uit een corner van Dominik Szoboszlai knikte Van Dijk raak, waardoor Liverpool met hernieuwde hoop de kleedkamer opzocht. Na rust zette Liverpool Bournemouth langdurig vast, maar echte kansen waren schaars en de thuisploeg bleef gevaarlijk in de omschakeling.

Twintig minuten voor tijd leek de wedstrijd alsnog te kantelen. Mohamed Salah legde een vrije trap slim klaar voor Szoboszlai, die de bal schitterend in de verre hoek krulde: 2-2. Liverpool rook bloed en drong aan, maar verzuimde door te drukken.

Wat volgde was een slotfase die nog lang zal worden nagepraat. In de vijfde minuut van de extra tijd zorgde een lange ingooi van James Hill voor complete chaos in het strafschopgebied. Na meerdere scrimmages belandde de bal voor de voeten van Adli, die vanuit een moeilijke hoek binnen prikte.

Terwijl Iraola langs de zijlijn zijn emoties nauwelijks kon bedwingen, haalde Slot zichtbaar verhaal bij de arbitrage. Voor Liverpool betekent de nederlaag opnieuw puntverlies in de strijd om de top. The Reds hebben al vijf opeenvolgende wedstrijden niet meer gewonnen in de Premier League.