Ryan Gravenberch verlengt contract: 'Deal van 100 miljoen euro'

Liverpool-speler Ryan Gravenberch
Foto: © Imago
7 maart 2026, 16:06   Bijgewerkt: 16:25

Ryan Gravenberch heeft zijn contract bij Liverpool verlengd. De 23-jarige middenvelder is nu tot medio 2032 verbonden aan de Premier League-topclub. Daarmee spreekt Liverpool nadrukkelijk het vertrouwen uit in Gravenberch, die onder manager Arne Slot is uitgegroeid tot een belangrijke schakel op het middenveld.

Gravenberch zette zijn handtekening onder de nieuwe overeenkomst op het trainingscomplex van Liverpool. De club beloonde hem daarmee voor zijn ontwikkeling sinds zijn komst uit Bayern München in september 2023.

“Ik voel me echt heel goed”, vertelt Gravenberch op de clubkanalen van Liverpool. “Ik ben ontzettend trots dat ik mijn contract bij zo’n grote club heb kunnen verlengen. Ik ben heel blij dat ik hier nog jarenlang kan blijven.”

Volgens de middenvelder was de keuze om langer te blijven uiteindelijk snel gemaakt. “Ik voelde meteen het vertrouwen van de club en ook van de trainer. Daardoor was de beslissing voor mij eigenlijk heel eenvoudig. Mijn familie voelt zich hier ook goed. We wonen hier nu bijna drie jaar, dus we kennen alles inmiddels. Ik ben gewoon heel blij dat ik hier ben.”

Sinds zijn overstap uit Duitsland heeft Gravenberch zich stap voor stap ontwikkeld tot een vaste waarde bij Liverpool. Onder leiding van Arne Slot kreeg hij steeds meer verantwoordelijkheid op het middenveld en groeide hij uit tot een belangrijke pion in het spel van de club.

Tot nu toe kwam de Nederlander al 123 keer in actie voor Liverpool. In die wedstrijden was hij goed voor acht doelpunten. Daarnaast speelde hij een rol in de successen van de club in de afgelopen seizoenen, waaronder de winst van de League Cup in 2024 en de Premier League-titel van vorig seizoen.

Ambities: meer prijzen met Liverpool

De middenvelder kijkt na zijn contractverlenging vooral vooruit. Op korte termijn ligt de focus op een sterk seizoenseinde, maar op langere termijn wil hij vooral prijzen blijven winnen met Liverpool.

“Voor de korte termijn wil ik het seizoen zo goed mogelijk afsluiten. En voor de lange termijn wil ik nog veel meer prijzen winnen met Liverpool.”

Ook de supporters van de club maken volgens Gravenberch een groot verschil. “Ik heb een heel goede band met de fans. Als ik iets goeds doe in het stadion hoor ik ze mijn lied zingen. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor, want zonder de supporters stonden we niet waar we nu staan. In de toekomst willen we hen nog veel meer prijzen geven, dus hopelijk kunnen we dat waarmaken.”

Deal van 100 miljoen euro

Met zijn nieuwe contract verzekert Gravenberch zich de komende jaren van een topsalaris. Journalist Mike Verweij van De Telegraaf schrijft: "Bronnen rondom The Reds melden dat de Nederlander in de hele contractperiode – nog los van de miljoenenbonussen – ruim 100 miljoen euro gaat verdienen."

Alleen maar fijn voor hem!!

Alleen maar fijn voor hem!!

