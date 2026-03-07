LIVE Eredivisie | Groningen en Ajax met gelijke stand de rust in

Ajax speelt in speelronde 26 van de Eredivisie de traditioneel lastige uitwedstrijd tegen FC Groningen. Vorig seizoen verspeelden de Amsterdammers in de voorlaatste speelronde in de Euroborg de landstitel, door een late gelijkmaker van (2-2). De ploeg van Fred Grim strijdt nu om plek en heeft de punten hard nodig. Het Groningen van Dick Lukkien is ondertussen bezig aan een dramatische serie met zes nederlagen op rij - en verloor vorige week ook nog eens aanvoerder aan een zware knieblessure. Wie pakt vandaag de punten? Om 16.30 uur gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij FC Groningen - Ajax.

LIVE Eredivisie: FC Groningen - Ajax Sorteer op: Laatste Oudste ⚽ 65' Zawada zet Groningen weer op voorsprong (2-1) BREAKING Daar is de voorsprong voor FC Groningen. Een voorzet komt bij Peersman terecht, die de bal goed teruglegt op Zawada. Uit de draai schiet de Pool onder Paes door: 2-1. 63' Hachelijk moment voor het doel van Ajax (1-1) Van Bergen krijgt de bal over de grond voor het doel, wat voor een hachelijke situatie zorgt. Wijndal kan de bal ternauwernood wegspelen, waarna Paes probeert te vangen maar de bal loslaat. Na een kluts eindigt de bal alsnog in de handen van de doelman. 59' Baas voorkomt kans Van Bergen (1-1) Van Bergen wordt ineens de diepte in gestuurd en denkt te kunnen schieten, maar Baas komt inglijden en weet de poging te blokkeren. 55' Godts met een enorme kans (1-1) Wijndal wordt diep gestuurd door Berghuis, die een prachtige pass in huis heeft. De verdediger krijgt de bal voor het doel bij Godts, die in een keer schiet met links, maar het wordt een afzwaaier. De Belg kreeg veel ruimte en leek zelfs de tijd te hebben om aan te nemen. 52' Paes redt Ajax (1-1) Een geweldige pass van Land valt achter de verdediging bij Hernes, maar hij heeft te veel tijd nodig. Daardoor kan Paes uit zijn doel komen en redden. 49' Uitstekend verdedigend werk van Mokio (1-1) Groningen komt er weer heel gevaarlijk uit na een bal van Rente op Zawada. De spits geeft de bal breed op Van Bergen, maar Mokio komt inglijden en zorgt er daarmee voor dat de doelpuntenmaker uit de eerste helft de bal niet tussen de palen kan krijgen. 46' Kans voor Van der Werff (1-1) De eerste kans na de rust is voor Van der Werff. Zawada zet hem voor het doel, maar zijn inzet gaat voorlangs. 46' De tweede helft is begonnen (1-1) De tweede helft is begonnen. Door de witte wissel mag Ajax ook een keer extra wisselen. 🔄 Groningen wisselt drie keer, de tweede helft begint (1-1) FC Groningen wisselt drie keer bij aanvang van de tweede helft. Vaessen, Mercera en Willumsson gaan eraf en worden vervangen door Jurjus, Rente en Zawada. De wissel van Mercera is een witte wissel door een hoofdblessure. Rust in Groningen Het is rust in Groningen. De thuisploeg kwam vroeg op voorsprong via Van Bergen, maar na een halfuur spelen zorgde Klaassen voor de gelijkmaker. 45' Er komen twee minuten bij (1-1) 42' Van der Werff krult de bal naar de verre hoek (1-1) FC Groningen komt er weer een keertje uit en Van der Werff kan uithalen met links. De middenvelder krult de bal richting de verre hoek, maar Paes kan reddend optreden. 38' Mokio met een gevaarlijk schot (1-1) Mokio kan van buiten het strafschopgebied uithalen. Zijn schuiver lijkt richting de hoek te gaan, maar Vaessen kan de bal net naast tikken. 36' Vaessen redt Groningen (1-1) Godts speelt in op Weghorst, die de bal met de buitenkant van zijn voet fraai in een keer meegeeft aan Wijndal. De vleugelverdediger duikt op voor Vaessen, maar de doelman komt goed uit zijn doel en kan een tegentreffer voorkomen. ⚽ 30' Klaassen brengt Ajax langszij (1-1) BREAKING Gaaei kan de bal voorgeven en deze vliegt over Vaessen heen. Bij de tweede paal staat Klaassen klaar om de gelijkmaker binnen te knikken: 1-1. Laad meer