LIVE Eredivisie | Groningen en Ajax met gelijke stand de rust in

Ajax speelt in speelronde 26 van de Eredivisie de traditioneel lastige uitwedstrijd tegen FC Groningen. Vorig seizoen verspeelden de Amsterdammers in de voorlaatste speelronde in de Euroborg de landstitel, door een late gelijkmaker van Thijmen Blokzijl (2-2). De ploeg van Fred Grim strijdt nu om plek en heeft de punten hard nodig. Het Groningen van Dick Lukkien is ondertussen bezig aan een dramatische serie met zes nederlagen op rij - en verloor vorige week ook nog eens aanvoerder Stije Resink aan een zware knieblessure. Wie pakt vandaag de punten? Om 16.30 uur gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij FC Groningen - Ajax.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.